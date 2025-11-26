Серія «мирних перемовин» стрімко перетворюється на фарс: військовий звернувся до українців

Виглядає так, що чергова серія "мирних перемовин" стрімко перетворюється на фарс. Особливо після вчорашнього зливу розмов Віткоффа з його московськими друзями. Таку думку висловив екс-нардеп, офіцер ЗСУ Андрій Іллєнко.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Хто переживав, справедливо, що нас зливають, і хто сподівався наївно, що якимось магічним чином Москва перестане хотіти знищити нас і "скоро все це завершиться" — усім варто повертатися у нашу реальність, якою вона є. Треба зміщувати фокус суспільної уваги з перемовин, які скоріш за все як завжди ні до чого не призведуть – до реалій на фронті та в тилу. Перше залежить від нас лише дуже частково, а от друге – повністю", – зазначив військовий.

Він наголошує, Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Сіверськ, Купʼянськ, Гуляйполе – ось наш порядок денний на найближчі тижні й місяці.

За словами Андрія Іллєнка, проблеми все ті ж: справедлива мобілізація і поповнення бойових підрозділів, вирішення проблеми СЗЧ, у тому числі змога оперативного повернення на фронт після СЗЧ, покращення управління та взаємодії, знищення пʼятої колони, рішал у тилу.

"Поки тримаємо у руках зброю – ми творці, а не жертви історії", – зазначив Андрій Іллєнко.

