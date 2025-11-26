Серія «мирних перемовин» стрімко перетворюється на фарс: військовий звернувся до українців

Рубрики
Кравцев Сергей
Виглядає так, що чергова серія "мирних перемовин" стрімко перетворюється на фарс. Особливо після вчорашнього зливу розмов Віткоффа з його московськими друзями. Таку думку висловив екс-нардеп, офіцер ЗСУ Андрій Іллєнко.
ЗСУ. Фото: з відкритих джерел
Він наголошує, Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Сіверськ, Купʼянськ, Гуляйполе – ось наш порядок денний на найближчі тижні й місяці.
За словами Андрія Іллєнка, проблеми все ті ж: справедлива мобілізація і поповнення бойових підрозділів, вирішення проблеми СЗЧ, у тому числі змога оперативного повернення на фронт після СЗЧ, покращення управління та взаємодії, знищення пʼятої колони, рішал у тилу.
Також видання "Коментарі" писало – витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.