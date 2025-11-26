logo_ukra

BTC/USD

86924

ETH/USD

2913.18

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Серія «мирних перемовин» стрімко перетворюється на фарс: військовий звернувся до українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Серія «мирних перемовин» стрімко перетворюється на фарс: військовий звернувся до українців

Андрій Іллєнко радить українцям готуватися до затягування війни і до вирішення проблем у тилу

26 листопада 2025, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Виглядає так, що чергова серія "мирних перемовин" стрімко перетворюється на фарс. Особливо після вчорашнього зливу розмов Віткоффа з його московськими друзями. Таку думку висловив екс-нардеп, офіцер ЗСУ Андрій Іллєнко.  

Серія «мирних перемовин» стрімко перетворюється на фарс: військовий звернувся до українців

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Хто переживав, справедливо, що нас зливають, і хто сподівався наївно, що якимось магічним чином Москва перестане хотіти знищити нас і "скоро все це завершиться" — усім варто повертатися у нашу реальність, якою вона є. Треба зміщувати фокус суспільної уваги з перемовин, які скоріш за все як завжди ні до чого не призведуть – до реалій на фронті та в тилу. Перше залежить від нас лише дуже частково, а от друге – повністю", – зазначив військовий. 

Він наголошує, Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Сіверськ, Купʼянськ, Гуляйполе – ось наш порядок денний на найближчі тижні й місяці.

За словами Андрія Іллєнка, проблеми все ті ж: справедлива мобілізація і поповнення бойових підрозділів, вирішення проблеми СЗЧ, у тому числі змога оперативного повернення на фронт після СЗЧ, покращення управління та взаємодії, знищення пʼятої колони, рішал у тилу. 

"Поки тримаємо у руках зброю – ми творці, а не жертви історії", – зазначив Андрій Іллєнко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп відреагував на "злиту" розмову Віткоффа з росіянами.

Також видання "Коментарі" писало – витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини