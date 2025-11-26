Рубрики
Кравцев Сергей
Похоже, что очередная серия "мирных переговоров" стремительно превращается в фарс. Особенно после вчерашнего ливня разговоров Виткоффа с его московскими друзьями. Такое мнение высказал экс-нардеп, офицер ВСУ Андрей Ильенко.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Он отмечает, Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск, Купянск, Гуляйполе – вот наша повестка дня на ближайшие недели и месяцы.
По словам Андрея Ильенко, проблемы все те же: справедливая мобилизация и пополнение боевых подразделений, решение проблемы СЗЧ, в том числе возможность оперативного возвращения на фронт после СЗЧ, улучшение управления и взаимодействия, уничтожение пятой колонны, решал в тылу.
