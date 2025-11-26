Похоже, что очередная серия "мирных переговоров" стремительно превращается в фарс. Особенно после вчерашнего ливня разговоров Виткоффа с его московскими друзьями. Такое мнение высказал экс-нардеп, офицер ВСУ Андрей Ильенко.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Кто переживал, справедливо, что нас сливают, и кто надеялся наивно, что каким-то магическим образом Москва перестанет хотеть уничтожить нас и "скоро все это завершится" – всем следует возвращаться в нашу реальность, какова она. Надо смещать фокус общественного внимания с переговоров, которые, скорее всего, как ни при чем не приведут – к реалиям на фронте и в тылу. Первое зависит от нас лишь частично, а вот второе – полностью", – отметил военный.

Он отмечает, Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск, Купянск, Гуляйполе – вот наша повестка дня на ближайшие недели и месяцы.

По словам Андрея Ильенко, проблемы все те же: справедливая мобилизация и пополнение боевых подразделений, решение проблемы СЗЧ, в том числе возможность оперативного возвращения на фронт после СЗЧ, улучшение управления и взаимодействия, уничтожение пятой колонны, решал в тылу.

"Пока держим в руках оружие – мы создатели, а не жертвы истории", – отметил Андрей Ильенко.

Также издание "Комментарии" писало – утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Виткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись печати, остаются открытыми, сам факт публикации разговора осветил слабые места в подходе американского переговорщика.



