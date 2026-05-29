Сенатори США після візиту до Києва висунули ультиматум Трампу: озвучено гучну заяву

Американська адміністрація має дати позитивну відповідь на запит президента України Володимира Зеленського щодо додаткового постачання ракет для систем протиповітряної оборони, які захищають українське небо. Водночас законодавці США заявляють, що й надалі просуватимуть це питання на політичному рівні. Про це повідомили сенатори Річард Блюменталь і Джим Гаймс після поїздки до Києва та зустрічі з українським президентом.

Вони наголосили, що Вашингтон уже неодноразово реагував на звернення Києва, постачаючи озброєння та необхідні ресурси для оборони у попередні періоди війни, і така практика має бути продовжена.

Річард Блюменталь висловив сподівання, що позиція США залишиться підтримкою України у питанні посилення ППО.

"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на прохання (Зеленського щодо додаткових боєприпасів для ППО – ред)", — зазнчив він.

Також сенатор підкреслив, що після повернення до Вашингтона він разом із колегами буде активно просувати ініціативу щодо збільшення постачання ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту українського повітряного простору, а також підтримувати ідею посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. За його словами, ключове завдання американських законодавців — забезпечити Україну всім необхідним для ефективного захисту від повітряних атак.

"Нашою місією, коли ми повернемося, буде переконатися, що Україна має всі відповідні засоби для виконання цієї роботи (із захисту повітря)", — заявив посадовець.

Джим Гаймс, який входить до комітету з розвідки Палати представників, звернув увагу на те, що процес ухвалення рішень щодо військової допомоги останнім часом ускладнився через паралельні міжнародні виклики для США. Зокрема, він згадав напруженість, пов’язану з конфліктом на Близькому Сході, який впливає на розподіл ресурсів.

Гаймс підкреслив, що затягування цього конфлікту негативно позначається на можливостях підтримки партнерів, включно з Україною.

"Цей конфлікт потрібно завершити ще вчора, причому з багатьох причин, а зокрема через те, що знаряддя, яке зараз використовується в Перській затоці, потрібно використовувати для нашої оборони та постачати Україні", — заявив він.

