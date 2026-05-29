RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Сенаторы США после визита в Киев выдвинули ультиматум Трампу: озвучено громкое заявление
Сенаторы США после визита в Киев выдвинули ультиматум Трампу: озвучено громкое заявление

По возвращении в Вашингтон оба законодателя будут продвигать вопросы поставки Украине дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО

29 мая 2026, 10:05
Клименко Елена

Американская администрация должна дать положительный ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных поставках ракет для систем противовоздушной обороны, защищающих украинское небо. В то же время законодатели США заявляют, что и дальше будут продвигать этот вопрос на политическом уровне. Об этом сообщили сенаторы Ричард Блюменталь и Джим Гаймс, после поездки в Киев и встречи с украинским президентом.

Фото: из открытых источников

Они отметили, что Вашингтон уже неоднократно реагировал на обращение Киева, снабжая вооружениями и необходимыми ресурсами для обороны в предыдущие периоды войны, и такая практика должна быть продолжена.

Ричард Блюменталь выразил надежду на то, что позиция США останется поддержкой Украины в вопросе усиления ПВО.  

"Я надеюсь и ожидаю, что Америка положительно отреагирует на просьбы (Зеленского относительно дополнительных боеприпасов для ПВО – ред .)" , — заключил он.

Также сенатор подчеркнул, что по возвращении в Вашингтон он вместе с коллегами будет активно продвигать инициативу по увеличению поставок ракет-перехватчиков, необходимых для защиты украинского воздушного пространства, а также поддерживать идею усиления санкционного давления на Российскую Федерацию. По его словам, ключевая задача американских законодателей – обеспечить Украину всем необходимым для эффективной защиты от воздушных атак.

"Нашей миссией, когда мы вернемся, будет убедиться, что у Украины есть все соответствующие средства для выполнения этой работы (по защите воздуха)", — заявил чиновник.

Входящий в комитет по разведке Палаты представителей Джим Гаймс обратил внимание на то, что процесс принятия решений по военной помощи в последнее время усложнился из-за параллельных международных вызовов для США. В частности, он упомянул напряженность, связанную с конфликтом на Ближнем Востоке, влияющим на распределение ресурсов.  

Гаймс подчеркнул, что затягивание этого конфликта негативно сказывается на возможностях поддержки партнеров, включая Украину .  

"Этот конфликт нужно завершить еще вчера, причем по многим причинам, а в частности, из-за того, что орудие, которое сейчас используется в Персидском заливе, нужно использовать для нашей обороны и поставлять Украине", — заявил он.

"Комментарии" уже писали , что российская атака беспилотником типа "Шахед", попавшего в жилую многоэтажку на территории Румынии, стала очередным сигналом расширения последствий войны за пределы Украины. В результате инцидента в городе Галац произошел пожар на крыше дома, а также известно о по меньшей мере двух пострадавших гражданских лиц.



