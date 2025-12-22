Сенатори різко пішли проти Трампа: який різкий ультиматум озвучено щодо України

Росія не здатна здобути вирішальну перемогу у війні проти України, і спроби США нав’язати мир через поступки лише підштовхнуть Путіна до подальшої експансії. Єдиний шлях до справедливого завершення конфлікту – посилення позицій України. Таку думку в статті для The Washington Post висловили сенатори США – демократка Джин Шахін та республіканець Мітч Макконнелл.

Фото: з відкритих джерел

За їхніми словами, якби Україна раніше отримала винищувачі, системи ППО та далекобійну зброю, яких вона просила у адміністрації Байдена, це могло б прискорити вирішальну перемогу та стабільний мир. Затягування війни надало Китаю, Ірану та Північній Кореї підстави сумніватися у надійності США.

Сенатори наголосили, що шанс президента Дональда Трампа сприяти завершенню конфлікту ще не втрачено, але він не повинен повторювати помилки попередника. Вони відзначили, що навіть спроби росіян захопити місто Покровськ коштували величезних людських та матеріальних втрат, а економіка РФ суттєво страждає через удари по енергетичній інфраструктурі та падіння доходів від нафти й газу.

Шахін і Макконнелл підкреслили, що Путін затягує війну не через тактику, а тому, що не здатен на вирішальну перемогу. Його мета – виснаження Заходу та підрив єдності союзників. Тому США повинні підтримувати Україну, стояти разом з європейськими партнерами та зміцнювати обороноздатність Києва.

Вони додали, що будь-які поступки на користь агресора не принесуть тривалого миру, адже Путін прагне більше, ніж Донбас, і заперечує український суверенітет. Конгрес США має інструменти двопартійної підтримки для тиску на Кремль, але головне – це продовження військової допомоги Україні.

На завершення автори наголосили: Україна перевершила всі очікування, Москва не здобуває перемог, і тепер Вашингтону слід відповісти на рішучість Києва ясністю та рішучістю, які вимагає ця історична ситуація.

Як вже писали "Коментарі", президент Румунії Нікушор Дан висловив скепсис щодо швидкого мирного врегулювання в Україні, підкреслюючи, що Росія наразі зацікавлена у продовженні військових дій для розширення своїх територіальних здобутків.