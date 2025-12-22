Россия не способна одержать решающую победу в войне против Украины, и попытки США навязать мир из-за уступок лишь подтолкнут Путина к дальнейшей экспансии. Единственный путь к справедливому завершению конфликта – усиление позиций Украины. Такое мнение в статье The Washington Post высказали сенаторы США – демократ Джин Шахин и республиканец Митч Макконнелл.

Фото: из открытых источников

По их словам, если бы Украина ранее получила истребители, системы ПВО и дальнобойное оружие, которые она просила у администрации Байдена, это могло бы ускорить решающую победу и стабильный мир. Затягивание войны дало Китаю, Ирану и Северной Корее основание сомневаться в надежности США.

Сенаторы подчеркнули, что шанс президента Дональда Трампа способствовать завершению конфликта еще не упущен, но он не должен повторять ошибки предшественника. Они отметили, что даже попытки россиян захватить город Покровск стоили огромных человеческих и материальных потерь, а экономика РФ существенно страдает из-за ударов по энергетической инфраструктуре и падения доходов от нефти и газа.

Шахин и Макконнелл подчеркнули, что Путин затягивает войну не из-за тактики, а потому, что не способен на решающую победу. Его цель – истощение Запада и подрыв единства союзников. Поэтому США должны поддерживать Украину, стоять вместе с европейскими партнерами и укреплять обороноспособность Киева.

Они добавили, что какие-либо уступки в пользу агрессора не принесут продолжительного мира, ведь Путин стремится больше, чем Донбасс, и отрицает украинский суверенитет. У Конгресса США есть инструменты двухпартийной поддержки для давления на Кремль, но главное – это продолжение военной помощи Украине.

В заключение авторы подчеркнули: Украина превзошла все ожидания, Москва не одерживает побед, и теперь Вашингтону следует ответить на решимость Киева ясностью и решительностью, которую требует эта историческая ситуация.

Как уже писали "Комментарии", президент Румынии Никушор Дан выразил скепсис относительно быстрого мирного урегулирования в Украине, подчеркивая, что Россия заинтересована в продолжении военных действий для расширения своих территориальных достижений.