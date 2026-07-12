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Секретний завод у Німеччині: яку новітню зброю він виробляє для України

The New York Times розкрила подробиці роботи секретного заводу в Німеччині, де виробляють ударні дрони HX-2 зі штучним інтелектом для України

12 липня 2026, 11:45
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Slava Kot

Німецька компанія Helsing SE розгорнула серійне виробництво ударних безпілотників з системами штучного інтелекту, які вже використовують українські військові. Як повідомляє The New York Times, виробництво організоване на секретному підприємстві в Німеччині, точне місце розташування якого не розголошується з міркувань безпеки.

Секретний завод у Німеччині: яку новітню зброю він виробляє для України

Секретний завод у Німеччині виробляє дрони для України. Фото з відкритих джерел

Як пише The New York Times, на секретному заводі в Німеччиніи виготовляють баражувальні боєприпаси HX-2, які компанія почала постачати Україні наприкінці 2024 року. За даними розробників, близько 70% бойових місій із використанням цих дронів завершуються успішно. Однією з головних переваг HX-2 є здатність продовжувати виконання завдання у разі втрати GPS-навігації чи радіозв'язку через дію російських засобів радіоелектронної боротьби.

Співзасновник Helsing Гундберт Шерф зазначив, що досвід війни в Україні дозволяє компанії постійно вдосконалювати програмне забезпечення безпілотників, адже технології змінюються надзвичайно швидко.

За інформацією NYT, завод працює під посиленою охороною в одному з промислових районів півдня Німеччини. На будівлі немає жодних вивісок, а сусідні підприємства не знають, що поруч виробляють сучасну військову техніку. У разі загрози компанія здатна демонтувати виробництво та перенести його в інше місце за добу.

У Helsing переконані, що майбутнє війни належить автономним системам. Один дрон HX-2 коштує близько 17,5 тисячі євро, що значно дешевше за традиційну військову техніку. Компанія також працює над безпілотним бойовим літаком CA-1 Europa, який планують ввести в експлуатацію до 2029 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна тестує на фронті гуманоїдних роботів.

Також "Коментарі" писали, що Україна почала використовувати "роботів-вбивць" на полі бою.



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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/07/11/business/dealbook/drone-factory-helsing.html
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