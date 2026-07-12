Секретный завод в Германии: какое новейшее оружие он производит для Украины

Немецкая компания Helsing SE развернула серийное производство ударных беспилотников с системами искусственного интеллекта, которые уже используются украинскими военными. Как сообщает The New York Times, производство организовано на секретном предприятии в Германии, точное месторасположение которого не разглашается из соображений безопасности.

Секретный завод в Германии производит дроны для Украины. Фото из открытых источников

Как пишет The New York Times, на секретном заводе в Германии производят баражировочные боеприпасы HX-2, которые компания начала поставлять Украине в конце 2024 года. По данным разработчиков, около 70% боевых миссий с использованием этих дронов завершаются успешно. Одним из главных преимуществ HX-2 является способность продолжать выполнение задачи при потере GPS-навигации или радиосвязи из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Соучредитель Helsing Гундберт Шерф отметил, что опыт войны в Украине позволяет компании постоянно совершенствовать программное обеспечение беспилотников, ведь технологии меняются очень быстро.

По информации NYT, завод работает под усиленной охраной в одном из промышленных районов юга Германии. На здании нет вывесок, а соседние предприятия не знают, что рядом производят современную военную технику. В случае угрозы компания способна демонтировать производство и перенести его в другое место в сутки.

В Helsing убеждены, что будущее войны принадлежит автономным системам. Один дрон HX-2 стоит около 17,5 тысячи евро, что значительно дешевле традиционной военной техники. Компания также работает над беспилотным боевым самолетом CA-1 Europa, который планируется ввести в эксплуатацию до 2029 года.

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