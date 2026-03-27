logo_ukra

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Секретні операції СБУ під керівництвом Хмари руйнують РФ точніше за санкції: шокуючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Секретні операції СБУ під керівництвом Хмари руйнують РФ точніше за санкції: шокуючі деталі

Через дії СБУ та Хмари Росія втратила 40% експортних нафтових потужностей, що серйозно шкодить її економіці

27 березня 2026, 15:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Під керівництвом Євгенія Хмари Служба безпеки України досягла небаченого раніше рівня ураження критичної інфраструктури РФ за допомогою далекобійних дронів. Ці так звані "хмарні санкції" суттєво шкодять економіці ворога, відзначає політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко.

Секретні операції СБУ під керівництвом Хмари руйнують РФ точніше за санкції: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

За останніми даними агентства Reuters, в Росії наразі зупинено близько 40% експортних потужностей нафти. Експерт пояснює, що це прямий наслідок системних атак СБУ на нафтотермінали, резервуарні парки та вузли відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, удари стали регулярними, планомірними та далекобійними, здатними завдавати тривалих і відчутних втрат.

"Новий керівник доволі швидко продемонстрував вражаючі результати. Дії під назвою "хмарні санкції" виявилися найбільш ефективними з усіх можливих сценаріїв. Зупинити 40% нафтового експорту Росії – такого досягнення не мали ні США, ні ЄС", – підкреслює Черненко. 

Він додає, що для ворога тепер постійно існує загроза "хмарної погоди" у вигляді дронових атак, що унеможливлює стабільну роботу ключових об’єктів.

Політолог звертає увагу на останні удари по портах Приморськ та Усть-Луга на Балтиці, які є головними експортними воротами російської нафти на західні ринки. "Росія не витримує такої інтенсивності ударів. Постійне руйнування об’єктів не дає змоги оперативно відновлювати виробництво, що створює мультиплікативний ефект: зменшуються валютні надходження, зростають витрати на логістику та страхування, підвищуються ризики для іноземних покупців", – пояснює Черненко.

Читайте Comments.ua в Google News



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини