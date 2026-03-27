Секретні операції СБУ під керівництвом Хмари руйнують РФ точніше за санкції: шокуючі деталі

Під керівництвом Євгенія Хмари Служба безпеки України досягла небаченого раніше рівня ураження критичної інфраструктури РФ за допомогою далекобійних дронів. Ці так звані "хмарні санкції" суттєво шкодять економіці ворога, відзначає політолог і колишній народний депутат Олександр Черненко.

За останніми даними агентства Reuters, в Росії наразі зупинено близько 40% експортних потужностей нафти. Експерт пояснює, що це прямий наслідок системних атак СБУ на нафтотермінали, резервуарні парки та вузли відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, удари стали регулярними, планомірними та далекобійними, здатними завдавати тривалих і відчутних втрат.

"Новий керівник доволі швидко продемонстрував вражаючі результати. Дії під назвою "хмарні санкції" виявилися найбільш ефективними з усіх можливих сценаріїв. Зупинити 40% нафтового експорту Росії – такого досягнення не мали ні США, ні ЄС", – підкреслює Черненко.

Він додає, що для ворога тепер постійно існує загроза "хмарної погоди" у вигляді дронових атак, що унеможливлює стабільну роботу ключових об’єктів.

Політолог звертає увагу на останні удари по портах Приморськ та Усть-Луга на Балтиці, які є головними експортними воротами російської нафти на західні ринки. "Росія не витримує такої інтенсивності ударів. Постійне руйнування об’єктів не дає змоги оперативно відновлювати виробництво, що створює мультиплікативний ефект: зменшуються валютні надходження, зростають витрати на логістику та страхування, підвищуються ризики для іноземних покупців", – пояснює Черненко.

