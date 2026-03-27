Секретные операции СБУ под руководством Облака разрушают РФ точнее санкций: шокирующие детали

Под руководством Евгения Хмары Служба безопасности Украины достигла невиданного ранее уровня поражения критической инфраструктуры РФ с помощью дальнобойных дронов. Эти так называемые "облачные санкции" существенно вредят экономике врага, отмечает политолог и бывший народный депутат Александр Черненко.

По последним данным агентства Reuters, в России остановлено около 40% экспортных мощностей нефти. Эксперт объясняет, что это прямое последствие системных атак СБУ на нефтетерминалы, резервуарные парки и узлы отгрузки. После того, как Хмара возглавил Службу, удары стали регулярными, планомерными и дальнобойными, способными наносить длительные и ощутимые потери.

"Новый руководитель довольно быстро продемонстрировал впечатляющие результаты. Действия под названием "облачные санкции" оказались наиболее эффективными из всех возможных сценариев. Остановить 40% нефтяного экспорта России – такого достижения не было ни в США, ни в ЕС", – подчеркивает Черненко.

Он добавляет, что для врага теперь постоянно существует угроза "облачной погоды" в виде дроновых атак, что делает невозможным стабильную работу ключевых объектов.

Политолог обращает внимание на последние удары по портам Приморск и Усть-Луга на Балтике, являющиеся главными экспортными воротами российской нефти на западные рынки. "Россия не выдерживает такой интенсивности ударов. Постоянное разрушение объектов не позволяет оперативно возобновлять производство, что создает мультипликативный эффект: уменьшаются валютные поступления, растут расходы на логистику и страхование, повышаются риски для иностранных покупателей", – объясняет Черненко.

Как уже писали "Комментарии", недавно вошедший в новую депутатскую группу внефракционный народный депутат Николай Тищенко резко высказался о своем опыте пребывания в провластной политической силе. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, Тищенко якобы назвал годы в партии "Слуга народа" не просто потерянным временем, а "потерянной жизнью".