"Щось станеться": Трамп приголомшив різкою заявою про війну Путіна в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни між Україною та Росією необхідні прямі переговори між керівниками обох держав.

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Про це він сказав під час підсумкової пресконференції після саміту G7, наголосивши на важливості політичного діалогу як ключового інструменту врегулювання війни.

За словами Трампа, він мав окремі розмови як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним. Американський лідер охарактеризував ці контакти як "дуже добрі" та "надзвичайно конструктивні", підкресливши, що сторони залишаються в центрі уваги міжнародної дипломатії.

Трамп також звернув увагу на втрати з обох боків. Він зазначив, що Росія, як сторона наступу, несе більші втрати, оскільки в умовах бойових дій атакуюча сторона зазвичай зазнає вищих втрат у живій силі. На його думку, це додатково підштовхує сторони до пошуку шляхів завершення війни.

"Гадаю, обидві сторони прагнуть змін, але поки не мають чіткого розуміння, як це реалізувати", — заявив Трамп, коментуючи поточну ситуацію навколо війни.

Він також висловив переконання, що певні зрушення у процесі врегулювання все ж відбудуться, хоча не уточнив, у якій саме формі чи коли це може статися. Завершуючи коментар, американський президент зазначив, що "щось обов’язково станеться", натякаючи на можливі зміни у динаміці переговорного процесу.

"Коментарі" вже писали, що надійшла інформація про ймовірну загрозу застосування балістичного озброєння з території Брянської області в нічний період. За даними моніторингових джерел, існує ризик ракетних запусків у напрямку України, що може становити підвищену небезпеку для низки регіонів.