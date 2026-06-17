"Что-то случится": Трамп ошеломил резким заявлением о войне Путина в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения войны между Украиной и Россией необходимы прямые переговоры между руководителями обоих государств.

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Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции после саммита G7, отметив важность политического диалога как ключевого инструмента урегулирования войны.

По словам Трампа, у него были отдельные разговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер охарактеризовал эти контакты как "очень хорошие" и "чрезвычайно конструктивные", подчеркнув, что стороны остаются в центре внимания международной дипломатии.

Трамп также обратил внимание на потери с обеих сторон. Он отметил, что Россия, как сторона наступления, несет большие потери, поскольку в условиях боевых действий атакующая сторона обычно терпит более высокие потери в живой силе. По его мнению, это дополнительно подталкивает стороны к поиску путей завершения войны.

"Думаю, обе стороны стремятся к изменениям, но пока не имеют четкого понимания, как это реализовать", — заявил Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг войны.

Он также выразил убеждение, что определенные сдвиги в процессе урегулирования все же произойдут, хотя не уточнил, в какой форме или когда это может произойти. Завершая комментарий, американский президент отметил, что "нечто обязательно произойдет", намекая на возможные изменения в динамике переговорного процесса.

"Комментарии" уже писали , что поступила информация о вероятной угрозе применения баллистического вооружения с территории Брянской области в ночной период. По данным мониторинговых источников, существует риск ракетных запусков в направлении Украины, что может представлять повышенную опасность для ряда регионов.