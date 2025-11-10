Що змусить Путіна припинити війну в Україні: озвучено вкрай насторожуючий прогноз

Росія та її диктатор Володимир Путін не готові йти на припинення бойових дій, доки Захід не ставить питання про перемогу України, зазначив ветеран АТО та екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий. Водночас українська сторона зберігає потенціал для перемоги, створюючи й застосовуючи нові п’ять типів ракет для ударів по російських цілях.

Фото: з відкритих джерел

"Україна змушена щоразу узгоджувати з партнерами будь-яке використання ракет ATACMS та Storm Shadow по об’єктах РФ, а союзники говорять не про перемогу над Росією, а лише про припинення війни", — пояснив Дикий.

За його словами, справжня зупинка бойових дій можлива лише тоді, коли РФ усвідомить реальну загрозу поразки.

"Ціль війни і ерзац-перемога — це коли вважаємо перемогою лише змусити Путіна спинитися. Але так не працює. Коли дві сторони прагнуть повного взаємного знищення та абсолютної перемоги, іноді доводиться домовлятися про неприємний компромісний мир посередині", — підкреслив Дикий.

Він додав, що українцям доведеться готуватися до важкої зими та продовження війни. На думку експерта, Путін наслідує Сталіна й "косплеїть Гітлера": у 1941 році Гітлер відмовився від щедрих пропозицій миру від Сталіна і в підсумку програв. Аналогічно, РФ може повторити його помилку, оскільки Україна ще має реальні шанси на перемогу.

"Як тільки ми це зрозуміємо, тільки тоді з’являється шанс хоча б не програти війну. Ми можемо її виграти — насправді це досі можливо", — наголосив Дикий.

