Что заставит Путина прекратить войну в Украине: озвучен крайне настораживающий прогноз

Россия и ее диктатор Владимир Путин не готовы идти на прекращение боевых действий, пока Запад не задает вопрос о победе Украины, отметил ветеран АТО и экскомандир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. В то же время, украинская сторона сохраняет потенциал для победы, создавая и применяя новые пять типов ракет для ударов по российским целям.

Фото: из открытых источников

"Украина вынуждена каждый раз согласовывать с партнерами любое использование ракет ATACMS и Storm Shadow по объектам РФ, а союзники говорят не о победе над Россией, а лишь о прекращении войны", — объяснил Дикий.

По его словам, настоящая остановка боевых действий возможна только тогда, когда РФ осознает реальную угрозу поражения.

"Цель войны и эрзац-победа — это когда считаем победой только заставить Путина остановиться. Но так не работает. Когда две стороны стремятся к полному взаимному уничтожению и абсолютной победе, иногда приходится договариваться о неприятном компромиссном мире посередине", — подчеркнул Дикий.

Он добавил, что украинцам придется готовиться к тяжелой зиме и продолжению войны. По мнению эксперта, Путин подражает Сталину и "косплеит Гитлера": в 1941 году Гитлер отказался от щедрых предложений мира от Сталина и в итоге проиграл. Аналогично, РФ может повторить его ошибку, поскольку у Украины еще есть реальные шансы на победу.

"Как только мы это поймем, только тогда появляется шанс хотя бы не проиграть войну. Мы можем ее выиграть — на самом деле это возможно", — подчеркнул Дикий.

Как уже писали "Комментарии", перемирие между Украиной и Россией в ближайшее время ожидать не стоит. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.