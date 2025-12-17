Що загрожує Києву: боєць шокував заявою про критичну уразливість столиці

Серед основних видів озброєння, які Росія використовує під час атак на Київ, — безпілотники типу "Шахед" та крилаті ракети. Їхнє завдання — завдати значних руйнувань та створити загрозу для цивільного населення. Про це в інтерв’ю виданню "Фокус" розповів Денис "Пудж", боєць ППО Окремої президентської бригади та стрілець-зенітник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Ракетна атака по Києву. Фото: 24 Канал

За його словами, основне навантаження на столицю під час обстрілів несуть саме "Шахеди" та крилаті ракети, але під час масованих атак ворог застосовує і балістичні ракети, зокрема "Кинджали".

"Балістичні ракети відрізняються надзвичайно високою швидкістю та висотою польоту. Коли вони наближаються до цілі, швидкість може сягати 14 тисяч кілометрів на годину. Найнебезпечніший момент — падіння", — пояснює боєць.

Однією з найбільших проблем для українських захисників стають сучасні технології, які використовує ворог. Зокрема, ракети з тепловими пастками значно ускладнюють роботу систем ППО. Пастки відволікають ракети, змушуючи їх вибухати перед досягненням цілі. Основна мета таких технологій — підвищити ймовірність того, що ракета уникне перехоплення.

Попри це, Денис зазначає, що сучасні українські системи протиповітряної оборони здатні протистояти подібній зброї, хоча ефективність залежить від конкретної ситуації. На думку захисника, постійне вдосконалення ППО та готовність особового складу дозволяють мінімізувати ризики для міста та населення, забезпечуючи своєчасну реакцію на атаки.

