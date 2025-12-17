Что угрожает Киеву: боец шокировал заявлением о критической уязвимости столицы

Среди основных видов вооружения, которые Россия использует при атаке на Киев, — беспилотники типа "Шахед" и крылатые ракеты. Их задача – нанести значительные разрушения и создать угрозу для гражданского населения. Об этом в интервью "Фокусу" рассказал Денис "Пудж", боец ПВО Отдельной президентской бригады и стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал

По его словам, основную нагрузку на столицу во время обстрелов несут именно "Шахеды" и крылатые ракеты, но при массированных атаках враг применяет и баллистические ракеты, в частности "Кинжалы".

"Баллистические ракеты отличаются чрезвычайно высокой скоростью и высотой полета. Когда они приближаются к цели, скорость может достигать 14 тысяч километров в час. Самый опасный момент — падение", — объясняет боец.

Одной из самых больших проблем для украинских защитников становятся современные технологии, которые использует враг. В частности, ракеты с тепловыми ловушками значительно усложняют работу систем ПВО. Ловушки отвлекают ракеты, заставляя их взрываться перед достижением цели. Основная цель таких технологий – повысить вероятность того, что ракета избежит перехват.

Несмотря на это Денис отмечает, что современные украинские системы противовоздушной обороны способны противостоять подобному оружию, хотя эффективность зависит от конкретной ситуации. По мнению защитника, постоянное усовершенствование ПВО и готовность личного состава позволяют минимизировать риски для города и населения, обеспечивая своевременную реакцию на атаки.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос размещения иностранных войск на территории Украины является предметом для будущих обсуждений. 17 декабря, общаясь с журналистами, он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу остается "хорошо известной и последовательной", но не исключает возможности дискуссии.