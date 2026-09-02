Що з наступом Росії: у США розкрили реальні темпи просування армії РФ у серпні

Російські війська лише трохи прискорили просування у серпні 2026 року, проте їх весняно-літній наступ не призвів до оперативного прориву української оборони. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою ISW, у серпні російські сили закріпилися або захопили близько 90,35 кв. км. території України. Середня швидкість просування становила лише 2,91 кв. км на добу. Якщо враховувати інфільтрацію російських підрозділів, загальний показник досягає приблизно 123,53 кв. км, чи 3,98 кв. км на день.

Основні російські успіхи припали на район "Фортечного поясу" в Донецькій області. Однак навіть там війська РФ змогли досягти лише обмежених тактичних результатів. Зокрема їм досі не вдалося повністю захопити Костянтинівку.

За даними ISW, російські підрозділи присутні приблизно на 72,23% території міста – за рахунок просування та інфільтрації. При цьому після кількох місяців інтенсивних боїв у міській забудові та спроб проникнення російська армія так і не встановила повного контролю над населеним пунктом.

Особливо показовим є порівняння з минулим роком. У серпні 2025 року російські війська захопили близько 505,55 кв. км. Таким чином, нинішні територіальні придбання залишаються лише невеликою часткою минулорічних показників, що вказує на подальше уповільнення російського наступу.

Водночас українські сили проводили контрнаступні дії одразу на кількох напрямках, найбільш помітно – у районах Лиману та Олександрівки. ISW оцінює, що за серпень ЗСУ звільнили щонайменше 129,81 кв. км.

Аналітики зазначають, що цю цифру, ймовірно, занижено. Методика ISW поки що не дозволяє повністю оцінити масштаби українського просування на лиманському напрямі. Додаткові дані восени можуть суттєво скоригувати оцінку.

Таким чином серпень не приніс Росії очікуваного оперативного перелому: просування залишається повільним, а Україна зберігає можливість проводити контратаки.

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