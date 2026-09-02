Что с наступлением России: в США раскрыли реальные темпы продвижения армии РФ в августе

Российские войска лишь незначительно ускорили продвижение в августе 2026 года, однако их весенне-летнее наступление не привело к оперативному прорыву украинской обороны. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По оценке ISW, в августе российские силы закрепились или захватили около 90,35 кв. км территории Украины. Средняя скорость продвижения составила всего 2,91 кв. км в сутки. Если учитывать инфильтрации российских подразделений, общий показатель достигает примерно 123,53 кв. км, или 3,98 кв. км в день.

Основные российские успехи пришлись на район "Крепостного пояса" в Донецкой области. Однако даже там войска РФ смогли добиться лишь ограниченных тактических результатов. В частности, им до сих пор не удалось полностью захватить Константиновку.

По данным ISW, российские подразделения присутствуют примерно на 72,23% территории города – за счет продвижения и инфильтраций. При этом после нескольких месяцев интенсивных боев в городской застройке и попыток проникновения российская армия так и не установила полный контроль над населенным пунктом.

Особенно показательно сравнение с прошлым годом. В августе 2025-го российские войска захватили около 505,55 кв. км. Таким образом, нынешние территориальные приобретения остаются лишь небольшой долей прошлогодних показателей, что указывает на дальнейшее замедление российского наступления.

Одновременно украинские силы проводили контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях, наиболее заметно – в районах Лимана и Александровки. ISW оценивает, что за август ВСУ освободили как минимум 129,81 кв. км.

Аналитики отмечают, что эта цифра, вероятно, занижена. Методика ISW пока не позволяет полностью оценить масштабы украинского продвижения на Лиманском направлении. Дополнительные данные осенью могут существенно скорректировать оценку.

Таким образом, август не принес России ожидаемого оперативного перелома: продвижение остается медленным, а Украина сохраняет возможность проводить контратаки.

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