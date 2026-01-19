Що вказуватиме на готовність РФ до реальних переговорів: екс-міністр дав відповідь

logo_ukra

Російський диктатор Володимир Путін намагається поводитися як тиран та абсолютний правитель Росії

19 січня 2026, 07:40
Колишній міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках Вадим Пристайко розповів, що вкаже, що Росія почне домовлятися, коли погодиться на припинення вогню. Про це дипломат заявив в інтерв'ю Суспільні.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Вони дуже майстерно обіграли американську адміністрацію, залишивши для нас цю батога: постійну війну та постійні обстріли", — зазначив Пристайко.

Колишній глава МЗС України висловив думку, що Україна дотримувалася правильної тактики, коли висувала вимогу до Росії спочатку припинити війну, а потім сідати за стіл переговорів та вирішувати деталі.

Однак Пристайко впевнений, що Росія поки що не хоче припинення вогню. Росіяни знають, що єдиний тиск на Київ – військовий. І щойно українцям вдасться цей аргумент вибити, тоді це можна буде назвати серйозними переговорами.

Пристайко не виключає, що якщо Росії вдасться зробити великий прорив на фронті не на нашу користь, тоді можуть відбутися екстрені переговори і нашій країні доведеться погодитися на багато що уряд України поки що відкидає.

Пристайко висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін намагається поводитися як тиран та абсолютний правитель Росії.

"Він намагається так поводитися, залякавши частину суспільства, включаючи еліту. Але все це тримається на тому, що диктатор має бути успішним. Тому вони роздмухують свої успіхи на фронті", — наголосив колишній міністр закордонних справ.

Саме тому, заявив Прістайко, захоплення сіл та населених пунктів на Донеччині глава Кремля подає як "грандіозну перемогу".

