Что будет указывать на готовность РФ к реальным переговорам: экс-министр дал ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бывший министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах Вадим Пристайко рассказал, что укажет на то, что Россия начнет договариваться, когда согласится на прекращение огня. Об этом дипломат заявил в интервью Суспильне.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Бывший глава МИД Украины высказал мнение, что Украина придерживалась правильной тактики, когда выдвигала требование к России сначала прекратить войну, а затем садиться за стол переговоров и решать детали.
Однако Пристайко уверен, что Россия пока не хочет прекращения огня. Россияне знают, что единственное давление на Киев – военное. И как только украинцам удастся этот аргумент выбить, тогда это можно будет назвать серьезными переговорами.
Пристайко не исключает, что, если России удастся сделать большой прорыв на фронте не в нашу пользу, тогда могут состояться экстренные переговоры и нашей стране придется согласиться на многое, что правительство Украины пока отвергает.
Пристайко высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин пытается вести себя как тиран и абсолютный правитель России.
Именно поэтому, заявил Пристайко, захват сел и населенных пунктов в Донецкой области глава Кремля подает как "грандиозную победу".
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский высказался о мирных переговорах в США: что ожидает вечером от Буданова и Умерова.