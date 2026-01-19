Что будет указывать на готовность РФ к реальным переговорам: экс-министр дал ответ

Бывший министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах Вадим Пристайко рассказал, что укажет на то, что Россия начнет договариваться, когда согласится на прекращение огня. Об этом дипломат заявил в интервью Суспильне.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Они очень мастерски обыграли американскую администрацию, оставив для нас этот кнут: постоянная война и постоянные обстрелы", — отметил Пристайко.

Бывший глава МИД Украины высказал мнение, что Украина придерживалась правильной тактики, когда выдвигала требование к России сначала прекратить войну, а затем садиться за стол переговоров и решать детали.

Однако Пристайко уверен, что Россия пока не хочет прекращения огня. Россияне знают, что единственное давление на Киев – военное. И как только украинцам удастся этот аргумент выбить, тогда это можно будет назвать серьезными переговорами.

Пристайко не исключает, что, если России удастся сделать большой прорыв на фронте не в нашу пользу, тогда могут состояться экстренные переговоры и нашей стране придется согласиться на многое, что правительство Украины пока отвергает.

Пристайко высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин пытается вести себя как тиран и абсолютный правитель России.

"Он пытается так вести себя, запугав часть общества, включая элиту. Но все это держится на том, что диктатор должен быть успешным. Поэтому они раздувают свои успехи на фронте", — подчеркнул бывший министр иностранных дел.

Именно поэтому, заявил Пристайко, захват сел и населенных пунктов в Донецкой области глава Кремля подает как "грандиозную победу".

