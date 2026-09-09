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Що вирішиться за 2 тижні: чому війна в Україні може кардинально змінитися

Вже 21 вересня Кремль може показати, що йде на зимову кампанію, а не на заморозку

9 вересня 2026, 12:51
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Кравцев Сергей

300 тисяч мінімум. Так президент Зеленський назвав кількість людей, яких Росія планує додатково мобілізувати після виборів у Держдуму 18-20 вересня. За пʼять днів до того у Владивостоці Путін сказав протилежне: "нема такого сценарію, який потребував би мобілізації", а розмови про неї – "інформаційна атака противника напередодні виборів у Держдуму". Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Що вирішиться за 2 тижні: чому війна в Україні може кардинально змінитися

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, обидві заяви згадують одні й ті самі вибори, і в цьому вся різниця. Путін не заперечує мобілізацію, він заперечує її до 20 вересня. У серпні російська армія втратила 42 тисячі людей за 90 км², і жоден контракт за гроші такий баланс довго не покриває. Зеленський це й сказав: "Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство". Кампанія триває до 20-го, заспокоювати треба до 20-го.

"Тож дата, за якою варто стежити, – не день тристоронньої зустрічі, а 21 вересня. Зʼявиться після виборів указ – Кремль показав, що йде на зимову кампанію, а не на заморозку. Не зʼявиться – сценарій, який обговорювали в Москві з Ленгом, для Путіна реальніший, ніж він показує. Цифра, яку Київ назвав зараз, – не прогноз, а мітка: за два тижні буде видно, хто з двох президентів казав правду", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін знов заявив, що Москва не планує проводити нову мобілізацію. Під час виступу на Східному економічному форумі 3 вересня російський лідер також запевнив, що російські війська нібито не мають браку військовослужбовців.

За словами Путіна, росіяни продовжують добровільно укладати контракти із Міністерством оборони. При цьому будь-які розмови про можливу мобілізацію він назвав спробою вплинути на суспільні настрої перед виборами до Державної думи, які заплановані на 18–20 вересня.




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