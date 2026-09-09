Что решится через 2 недели: почему война в Украине может кардинально измениться

300 тысяч минимум. Так, президент Зеленский назвал количество людей, которых Россия планирует дополнительно мобилизовать после выборов в Госдуму 18-20 сентября. За пять дней до того во Владивостоке Путин сказал обратное: "нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации", а разговоры о ней – "информационная атака противника накануне выборов в Госдуму". Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что оба заявления вспоминают одни и те же выборы, и в этом вся разница. Путин не отрицает мобилизацию, он отрицает ее до 20 сентября. В августе российская армия потеряла 42 тысяч человек за 90 км², и ни один контракт за деньги такой баланс долго не покрывает. Зеленский это сказал: "Россия будет сейчас коммуникировать, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество". Кампания продолжается до 20-го, успокаивать нужно до 20-го.

"Так что дата, за которой следует следить, – не день трехсторонней встречи, а 21 сентября. Появится после выборов указ – Кремль показал, что идет на зимнюю кампанию, а не на заморозку. Не появится – сценарий, который обсуждали в Москве с Лэнгом, для Путина более реальный, чем он показывает. Цифра, которую Киев назвал сейчас, – не прогноз, а метка: через две недели будет видно, кто из двух президентов говорил правду", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что Москва не планирует проводить новую мобилизацию. Во время выступления на Восточном экономическом форуме 3 сентября российский лидер также заверил, что у российских войск якобы нет недостатка военнослужащих.

По словам Путина, россияне продолжают добровольно заключать контракты с Министерством обороны. При этом какие-либо разговоры о возможной мобилизации он назвал попыткой повлиять на общественные настроения перед выборами в Государственную думу, запланированные на 18–20 сентября.



