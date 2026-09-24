Що відбувається на фронті: чи мають росіяни просування

У Міноборони РФ заявили, що російські підрозділи нібито оточили Добропілля. В Інституті вивчення війни (ISW) цю інформацію одразу спростували. Про реальну ситуацію на Донецькому напрямку фронту видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Покровський, Костянтинівський напрямки залишаються точкою прикладання зусиль російських військ

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Павло Лакійчук зазначив, якщо дивитися свіжі зведення, то частину сил на Покровському напрямку фронту противник повертає на схід, у бік Дружківки. Він намагається створити своєрідну вилку, продовжуючи спроби рухатися на Добропілля, але частина сил при цьому зосереджується в русі на Дружківку, а це об’єднує Покровський напрямок і Костянтинівський.

Важкі бої за Костянтинівку тривають. І одночасно ворог рухається у бік Дружківки. Таким чином, пояснив експерт, створюється спроба малого охоплення українських сил – на Дружківку і великого – на Добропілля.

“Російське командування не може чітко визначитися, наскільки у нього достатньо сил на велике охоплення чи на мале охоплення. А, як мені здається, розділення сил на напрямках головного удару, це не спрацює на загальний успіх. Це розконцентрація сил”, — зазначив Лакійчук.

За його словами, навіть незважаючи на те, що на інших напрямках ситуація не дуже райдужна для росіян, зокрема на Лиманському напрямку, Краматорському, російські окупанти не поспішають перекидати туди резерви.

“Тобто Покровський, Костянтинівський напрямки залишаються точкою прикладання зусиль російських військ”, — підсумував Лакійчук.

Третя штурмова, оркестр не просто симфонічний, а оркестр, який диктує мілітарну культуру

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, Донецький фронт, вкотре скажемо, пріоритетний. Донецький фронт надзвичайно є складний для нас, тому що ворог накопичив там дуже багато сил на такому невеличкому майданчику атакувального театру воєнних дій. І, власне, вдалося відсунути ворога, тобто зняти, навряд чи зараз можна сказати, повністю ту напругу, яка там присутня.

"Ми просто з вами не забігаємо поперед батька в пекло, тому що бойові дії тривають. І наразі я думаю, що бригадний генерал Білецький із задоволенням розповість нам про наступні сезони цієї операції. І, якщо ми говоримо про продовження цієї операції "Вівальді", я думаю, що не обмежиться чотирма сезонами. Можливо, в дію вступить інша музика, хоча оркестр буде той самий, Третя штурмова, оркестр не просто симфонічний, а оркестр, який диктує мілітарну культуру сьогодні на полі бою і без перебільшення військове мистецтво", – зазначив експерт.

За його словами, дійшло навіть до того, інформація не верифікована, але тим не менше, я протягом цих днів дуже активно спілкувався з представниками Третьої штурмової. Але є інформація, яку ми всі отримали про те, що деякі депутати Державної Думи Російської Федерації, вони готують навіть звернення про те, що проситимуть відводити на певну відстань війська з Лиманського напрямку, російські війська, тому що це загрожує не просто великими втратами, а і повною втратою, і не лише ініціативи, а і тих позицій, які були росіянами зайняті протягом усього періоду повномасштабного вторгнення.

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