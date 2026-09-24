Что происходит на фронте: имеют ли россияне продвижение

В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения якобы оцепили Доброполье. В Институте изучения войны (ISW) эту информацию сразу опровергли. О реальной ситуации на Донецком направлении фронта издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Покровское, Константиновское направления остаются точкой приложения усилий российских войск

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отметил, что если смотреть свежие сводки, то часть сил на Покровском направлении фронта противник поворачивает на восток, в сторону Дружковки. Он пытается создать своеобразную вилку, продолжая попытки двигаться на Доброполье, но часть сил при этом сосредотачивается в движении на Дружковку, а это объединяет Покровское и Константиновский направление.

Тяжелые бои за Константиновку продолжаются. И одновременно враг двигается в сторону Дружковки. Таким образом, объяснил эксперт, создается попытка малого охвата украинских сил – на Дружковку и большого – на Доброполье.

"Российское командование не может четко определиться, насколько у него достаточно сил на большой охват или на малый охват. А, как мне кажется, разделение сил по направлениям главного удара, это не сработает на общий успех. Это расконцентрация сил", — отметил Лакийчук.

По его словам, даже несмотря на то, что в других направлениях ситуация не очень радужная для россиян, в частности на Лиманском, Краматорском направлении, российские оккупанты не спешат перебрасывать туда резервы.

"То есть Покровское, Константиновское направления остаются точкой приложения усилий российских войск", — подытожил Лакийчук.

Третья штурмовая, оркестр не просто симфонический, а диктующий милитарную культуру оркестр

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, Донецкий фронт, в который раз скажем, приоритетный. Донецкий фронт чрезвычайно сложен для нас, потому что враг накопил там очень много сил на такой небольшой площадке атакующего театра военных действий. И, собственно, удалось отодвинуть врага, то есть снять, вряд ли сейчас можно сказать, полностью то напряжение, которое там присутствует.

"Мы просто с вами не забегаем вперед отца в ад, потому что боевые действия продолжаются. И сейчас я думаю, что бригадный генерал Билецкий с удовольствием расскажет нам о следующих сезонах этой операции. И если мы говорим о продолжении этой операции "Вивальди", я думаю, что не ограничится четырьмя сезонами. Возможно, в действие вступит другая музыка, хотя оркестр будет тот же, Третья штурмовая, оркестр не просто симфонический, а оркестр, диктующий милитарную культуру сегодня на поле боя и без преувеличения военное искусство", – отметил эксперт.

По его словам, дошло даже до того, информация не верифицирована, но, тем не менее, я в течение этих дней очень активно общался с представителями Третьей штурмовой. Но есть информация, которую мы все получили о том, что некоторые депутаты Государственной Думы Российской Федерации, они готовят даже обращение о том, что будут просить отводить на определенное расстояние войска с Лиманского направления, российские войска, потому что это грозит не просто большими потерями, а и полной потерей, и не только инициативы, но и тех позиций вторжение.

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