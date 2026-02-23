Що Україна буде вважати за перемогу у війні: Зеленський озвучив різкий ультиматум світу

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що справжня перемога його держави полягає не лише у поверненні контрольованих територій, а передусім у збереженні життя громадян і підтриманні суверенітету. У своєму інтерв’ю для BBC він підкреслив, що головна мета — відновлення нормального життя для українців та припинення вбивств, які щоденно відбуваються через російську агресію.

"Перемога — це не лише повернення територій, а й збереження людей. Зупинити Володимира Путіна і не допустити повної окупації України означає здобути перемогу не тільки для нашої країни, а й для всього світу", — заявив президент.

Він наголосив, що питання безпеки і життя громадян має бути пріоритетом у будь-яких військових або політичних рішеннях.

Раніше Зеленський пояснював, чому Україна не може одразу повернути всі окуповані території. За його словами, спроба зробити це зараз могла б призвести до величезних людських втрат, що є неприпустимою ціною.

"Ми обов’язково повернемо території, це безсумнівно, але зараз ціна надто висока. Спроба повернути їх сьогодні означала б втрату мільйонів людей, бо російська армія велика, і ми розуміємо, яку ціну треба було б заплатити. Земля без людей — це нічого", — пояснив президент.

