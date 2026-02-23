logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что Украина будет считать победой в войне: Зеленский озвучил резкий ультиматум мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Что Украина будет считать победой в войне: Зеленский озвучил резкий ультиматум мира

Президент подчеркнул, что остановка российского лидера Владимира Путина и предотвращение оккупации Украины имеет важное значение не только для нашей страны, но и для всего мира

23 февраля 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настоящая победа его государства состоит не только в возвращении контролируемых территорий, но, прежде всего, в сохранении жизни граждан и поддержании суверенитета. В своем интервью для BBC он подчеркнул, что главная цель – восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств, которые ежедневно происходят из-за российской агрессии.

Что Украина будет считать победой в войне: Зеленский озвучил резкий ультиматум мира

Фото: из открытых источников

"Победа – это не только возвращение территорий, но и сохранение людей. Остановить Владимира Путина и не допустить полной оккупации Украины означает одержать победу не только для нашей страны, но и всего мира", — заявил президент.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности и жизни граждан должны быть приоритетом в любых военных или политических решениях.

Ранее Зеленский объяснял, почему Украина не может сразу вернуть все оккупированные территории. По его словам, попытка сделать это сейчас могла бы привести к огромным человеческим потерям, что является недопустимой ценой.

"Мы обязательно вернем территории, это несомненно, но сейчас цена слишком высока. Попытка вернуть их сегодня означала бы потерю миллионов людей, потому что российская армия велика, и мы понимаем, какую цену следовало бы заплатить. Земля без людей – это ничего", – объяснил президент.

Как уже писали "Комментарии", Венгрия и Словакия выразили угрозу прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за временной остановки нефтепровода "Дружба". Киев решительно осудил такую позицию, назвав ее недопустимым ультиматумом и формой шантажа, что может негативно отразиться на энергетической стабильности региона. Очевидно, что такие угрозы не изменят решимость Украины в обеспечении безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости