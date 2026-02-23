Что Украина будет считать победой в войне: Зеленский озвучил резкий ультиматум мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настоящая победа его государства состоит не только в возвращении контролируемых территорий, но, прежде всего, в сохранении жизни граждан и поддержании суверенитета. В своем интервью для BBC он подчеркнул, что главная цель – восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств, которые ежедневно происходят из-за российской агрессии.

"Победа – это не только возвращение территорий, но и сохранение людей. Остановить Владимира Путина и не допустить полной оккупации Украины означает одержать победу не только для нашей страны, но и всего мира", — заявил президент.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности и жизни граждан должны быть приоритетом в любых военных или политических решениях.

Ранее Зеленский объяснял, почему Украина не может сразу вернуть все оккупированные территории. По его словам, попытка сделать это сейчас могла бы привести к огромным человеческим потерям, что является недопустимой ценой.

"Мы обязательно вернем территории, это несомненно, но сейчас цена слишком высока. Попытка вернуть их сегодня означала бы потерю миллионов людей, потому что российская армия велика, и мы понимаем, какую цену следовало бы заплатить. Земля без людей – это ничего", – объяснил президент.

Как уже писали "Комментарии", Венгрия и Словакия выразили угрозу прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за временной остановки нефтепровода "Дружба". Киев решительно осудил такую позицию, назвав ее недопустимым ультиматумом и формой шантажа, что может негативно отразиться на энергетической стабильности региона. Очевидно, что такие угрозы не изменят решимость Украины в обеспечении безопасности.