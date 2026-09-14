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Що стоїть за словами Лукашенка про мобілізацію в Білорусі: розкрито підступний план Мінська

Тарас Загородній вважає, що заяви Лукашенка про мобілізацію можуть бути способом отримати додаткові ресурси від Москви та водночас зміцнити власну армію

14 вересня 2026, 13:10
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Клименко Елена








Заяви Олександра Лукашенка про можливу мобілізацію в Білорусі не обов'язково свідчать про підготовку країни до прямої участі у війні проти України. Мінськ може переслідувати зовсім інші цілі, зокрема отримання додаткових ресурсів від Москви та посилення власних збройних сил. Таку версію висловив політтехнолог Тарас Загородній.

Що стоїть за словами Лукашенка про мобілізацію в Білорусі: розкрито підступний план Мінська

Фото: з відкритих джерел

За його словами, білоруський керівник уже неодноразово демонстрував підтримку Кремля, водночас намагаючись уникнути безпосереднього втягування своєї армії у війну.

"Він тут розводить Путіна. Чому? Тому що за гроші Путіна Лукашенко готовий готуватися навіть до вторгнення марсіан", — іронічно зазначив Загородній.

Політтехнолог припускає, що під приводом підготовки до спільної оборони Лукашенко може домагатися від Росії додаткового фінансування для своєї армії. При цьому посилені білоруські сили, на його думку, у перспективі можуть знадобитися самому Лукашенку для захисту власного режиму та суверенітету країни. 

"Я підозрюю, що він використовує свій ресурс для формування своєї армії на всяк випадок, щоб його захистили від росіян", — сказав Загородній.

Окремим стримувальним фактором він назвав позицію Китаю. Через Білорусь проходять важливі транспортні маршрути між КНР та Європою, тому Пекін, на думку політтехнолога, не зацікавлений у масштабній дестабілізації країни. 

Загородній також вважає малоймовірним, що Лукашенко добровільно піде на пряме військове зіткнення з Україною, усвідомлюючи можливі наслідки для білоруської інфраструктури.

"Він торгується і з американцями, і з китайцями. І розуміє, що будь-який неправильний рух, особливо в бік України, закінчиться для нього досить сумно", — резюмував політтехнолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що інформація про можливе призначення народного депутата Данила Гетманцева генеральним прокурором замість Руслана Кравченка не підтвердилася. Спочатку "Українська правда" з посиланням на джерело, близьке до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, повідомила, що кандидатуру Гетманцева нібито обговорюють як один із варіантів кадрової заміни.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FBObJejRGug
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