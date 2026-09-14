Что стоит по словам Лукашенко о мобилизации в Беларуси: раскрыт коварный план Минска



















Заявления Александра Лукашенко о возможной мобилизации в Беларуси не обязательно свидетельствуют о подготовке страны к прямому участию в войне против Украины. Минск может преследовать совсем другие цели, в том числе получение дополнительных ресурсов от Москвы и усиление собственных вооруженных сил. Такую версию высказал политтехнолог Тарас Загородний.

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По его словам, белорусский руководитель уже неоднократно демонстрировал поддержку Кремля, пытаясь избежать непосредственного втягивания своей армии в войну.

"Он здесь разводит Путина. Почему? Потому что за деньги Путина Лукашенко готов готовиться даже к вторжению марсиан", – иронично отметил Загородний.

Политтехнолог предполагает, что под предлогом подготовки к совместной обороне Лукашенко может добиваться от России дополнительного финансирования своей армии. При этом усиленные белорусские силы, по его мнению, в перспективе могут понадобиться Лукашенко для защиты собственного режима и суверенитета страны.

"Я подозреваю, что он использует свой ресурс для формирования своей армии на всякий случай, чтобы его защитили от россиян", — сказал Загородний.

Отдельным сдерживающим фактором он назвал позицию Китая. Через Беларусь проходят важные транспортные маршруты между КНР и Европой, поэтому Пекин, по мнению политтехнолога, не заинтересован в масштабной дестабилизации страны.

Загородний считает маловероятным, что Лукашенко добровольно пойдет на прямое военное столкновение с Украиной, осознавая возможные последствия для белорусской инфраструктуры.

"Он торгуется и с американцами, и с китайцами. И понимает, что любое неправильное движение, особенно в сторону Украины, закончится для него довольно грустно", — резюмировал политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что информация о возможном назначении народного депутата Даниила Гетманцева генеральным прокурором вместо Руслана Кравченко не подтвердилась. Сначала "Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, сообщила, что кандидатуру Гетманцева якобы обсуждают как один из вариантов кадровой замены.