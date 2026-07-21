Що стоїть за інтригою з відставкою Сирського: експерт здивував справжнім задумом Зеленського



















Попри численні чутки про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кадрових змін у військовому керівництві поки не відбулося. Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що інформаційна хвиля навколо цього питання була переважно наслідком непідтверджених вкидів, а остаточне рішення залишається за президентом Володимиром Зеленським.

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За словами експерта, протягом 20 липня інформаційний простір був переповнений повідомленнями про нібито неминучу відставку головкома.

"Була дуже багато інформаційних вкидів, які не справдилися", – зазначив Мусієнко.

Він наголосив, що станом на зараз свої посади продовжують обіймати головнокомандувач Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

"Залишається на посаді головком Сирський і начальник Генерального штабу Андрій Гнатов. Далі все залежить від рішення Верховного головнокомандувача – президента України Володимира Зеленського. Саме він повноважний ухвалювати відповідні рішення", – сказав експерт.

На думку Мусієнка, однією з причин, чому рішення про відставку не було ухвалене, стала публічна позиція самого Сирського. Зокрема, головнокомандувач опублікував велику програмну статтю, в якій детально виклав своє бачення ведення війни, розвитку безпілотних систем та подальшої стратегії ЗСУ.

"Олександр Сирський написав дуже змістовну статтю, де по поличках розклав всі питання, які є і по війні, і по стратегії, і по дронах", – підкреслив Мусієнко.

Експерт також звернув увагу на публічне вибачення Сирського перед колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим після чуток про можливий конфлікт між ними.

"Вибачився перед ексміністром оборони за те, що якщо його образив, то приносить свої вибачення. Це, до речі, гідний чоловічий вчинок... Це свідчить і про морально-вольові якості, які є у Сирського", – сказав він.

Водночас Мусієнко не виключає, що питання кадрових змін може повернутися на порядок денний пізніше. За його словами, будь-який новий головнокомандувач одразу зіткнеться з надзвичайно складними викликами.

"Перед ймовірним новим головкомом фактично постануть серйозні виклики, які популярності через кілька місяців не дадуть, бо будуть складні кроки і мобілізація, і все інше", – пояснив експерт.

Він припустив, що потенційна зміна керівництва ЗСУ може бути відкладена щонайменше до осені.

"Ймовірно заміна нового головкома може протривати десь так до середини жовтня, до кінця жовтня, до початку більш холодної погоди", – зазначив Мусієнко.

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