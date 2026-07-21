Что стоит за интригой с отставкой Сырского: эксперт удивил настоящим замыслом Зеленского



















Несмотря на многочисленные слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, кадровые изменения в военном руководстве пока не были. Военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает , что информационная волна вокруг этого вопроса была преимущественно следствием неподтвержденных вбросов, а окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

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По словам эксперта, в течение 20 июля информационное пространство было переполнено сообщениями о якобы неизбежной отставке главкома.

"Было очень много информационных вбросов, которые не оправдались", – отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день свои должности продолжают занимать главнокомандующий Александр Сырский и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

"Остается в должности главком Сырский и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов. Дальше все зависит от решения Верховного главнокомандующего – президента Украины Владимира Зеленского. Именно он полномочен принимать соответствующие решения", – сказал эксперт.

По мнению Мусиенко, одной из причин, почему решение об отставке не было принято, стала публичная позиция самого Сырского. В частности, главнокомандующий опубликовал обширную программную статью, в которой подробно изложил свое видение ведения войны, развития беспилотных систем и последующей стратегии ВСУ.

"Александр Сырский написал очень содержательную статью, где по полочкам разложил все вопросы, которые есть и по войне, и по стратегии, и по дронам", – подчеркнул Мусиенко.

Эксперт также обратил внимание на публичные извинения Сырского перед бывшим министром обороны Михаилом Федоровым после слухов о возможном конфликте между ними.

"Извинился перед эксминистром обороны за то, что если его оскорбил, то приносит свои извинения. Это, кстати, достойный мужской поступок... Это свидетельствует и о морально-волевых качествах, которые есть у Сырского", – сказал он.

В то же время Мусиенко не исключает, что вопрос кадровых изменений может вернуться на повестку дня позже. По его словам, любой новый главнокомандующий сразу столкнется с сложнейшими вызовами.

"Перед вероятным новым главкомом фактически появятся серьезные вызовы, которые популярности через несколько месяцев не дадут, потому что будут сложные шаги и мобилизация, и все остальное", – пояснил эксперт.

Он предположил, что потенциальная смена руководства ВСУ может быть отложена по меньшей мере до осени.

"Вероятно, замена нового главкома может продлиться где-то так до середины октября, до конца октября, до начала более холодной погоды", — отметил Мусиенко.

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