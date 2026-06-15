Що стоїть за дзвінком Трампа Путіну: українців ошелешили заявою про наслідки атаки 15 червня

Президент України Володимир Зеленський провів несподівану телефонну розмову зі своїм колегою зі США Дональдом Трампом. Під час спілкування сторони домовилися про особисту зустріч на полях саміту G7. Водночас напередодні американський президент майже годину розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало чимало запитань щодо подальшої позиції Вашингтону стосовно війни в Україні.

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Політолог Петро Олещук припускає, що під час цієї розмови Кремль міг намагатися вплинути на Трампа, використовуючи традиційну для Путіна тактику поєднання лестощів і маніпуляцій.

"Я думаю, що недаремно Путін вчора годину "їздив по вухах" Трампу. Підозрюю, що годину зайняли не лише привітання із Днем народження, але й чергові байки про те, що він всіх перемагає", – сказав Олещук.

Додаткову увагу привернула й заява російської сторони про можливий новий візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви. На думку експертів, це може свідчити про спробу активізувати або навіть перезапустити переговорний процес найближчим часом.

Водночас Олещук скептично оцінює перспективи будь-якої жорсткої реакції Трампа на російські атаки проти України. Експерт переконаний, що очікувати принципової позиції щодо чергових обстрілів не варто. Політолог вважає, що російський лідер міг свідомо поєднувати компліменти із прихованим тиском, намагаючись схилити Трампа до більш жорсткої позиції щодо Києва. На його думку, президент США і надалі може дотримуватися звичної риторики, перекладаючи відповідальність за війну на Джо Байдена та роблячи заяви про можливі мирні домовленості без конкретних кроків.

"Порожні люди – вони як барабани: стукнеш – видають звуки, але без жодного смислу чи наповнення. Він не зміниться і користі від його слів немає. Як показала війна з Іраном, він витратив ресурси, щоб укласти гіршу угоду, ніж та, яку Обама досяг суто дипломатією", – наголосив політолог.

Раніше "Коментарі" вже писали, що Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли попередньої домовленості щодо чергового етапу фінансової підтримки, який передбачає виділення майже 700 млн доларів.