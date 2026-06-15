logo_ukra

BTC/USD

66430

ETH/USD

1812.49

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

52.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Що стоїть за дзвінком Трампа Путіну: українців ошелешили заявою про наслідки атаки 15 червня
commentss НОВИНИ Всі новини

Що стоїть за дзвінком Трампа Путіну: українців ошелешили заявою про наслідки атаки 15 червня

На думку політолога, жодної дієвої відповіді на обстріли українці не почують, тож сподіватися на це не варто

15 червня 2026, 16:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський провів несподівану телефонну розмову зі своїм колегою зі США Дональдом Трампом. Під час спілкування сторони домовилися про особисту зустріч на полях саміту G7. Водночас напередодні американський президент майже годину розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало чимало запитань щодо подальшої позиції Вашингтону стосовно війни в Україні.

Що стоїть за дзвінком Трампа Путіну: українців ошелешили заявою про наслідки атаки 15 червня

Фото: з відкритих джерел

Політолог Петро Олещук припускає, що під час цієї розмови Кремль міг намагатися вплинути на Трампа, використовуючи традиційну для Путіна тактику поєднання лестощів і маніпуляцій.

"Я думаю, що недаремно Путін вчора годину "їздив по вухах" Трампу. Підозрюю, що годину зайняли не лише привітання із Днем народження, але й чергові байки про те, що він всіх перемагає", – сказав Олещук. 

Додаткову увагу привернула й заява російської сторони про можливий новий візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви. На думку експертів, це може свідчити про спробу активізувати або навіть перезапустити переговорний процес найближчим часом.

Водночас Олещук скептично оцінює перспективи будь-якої жорсткої реакції Трампа на російські атаки проти України. Експерт переконаний, що очікувати принципової позиції щодо чергових обстрілів не варто. Політолог вважає, що російський лідер міг свідомо поєднувати компліменти із прихованим тиском, намагаючись схилити Трампа до більш жорсткої позиції щодо Києва. На його думку, президент США і надалі може дотримуватися звичної риторики, перекладаючи відповідальність за війну на Джо Байдена та роблячи заяви про можливі мирні домовленості без конкретних кроків.

"Порожні люди – вони як барабани: стукнеш – видають звуки, але без жодного смислу чи наповнення. Він не зміниться і користі від його слів немає. Як показала війна з Іраном, він витратив ресурси, щоб укласти гіршу угоду, ніж та, яку Обама досяг суто дипломатією", – наголосив політолог. 

Раніше "Коментарі" вже писали, що Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли попередньої домовленості щодо чергового етапу фінансової підтримки, який передбачає виділення майже 700 млн доларів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/rozmova-putina-trampa-yak-tse-mozhe-vplinuti-potentsiyni-peregovori_n3087947
Теги:

Новини

Всі новини