logo

BTC/USD

66430

ETH/USD

1812.49

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

52.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стоящий за звонком Трампа Путину: украинцев ошарашили заявлением о последствиях атаки 15 июня
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоящий за звонком Трампа Путину: украинцев ошарашили заявлением о последствиях атаки 15 июня

По мнению политолога, никакого действенного ответа на обстрелы украинцы не услышат, так что надеяться на это не стоит

15 июня 2026, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский провел неожиданный телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. В ходе общения стороны договорились о личной встрече на полях саммита G7. В то же время, накануне американский президент почти час разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, что вызвало немало вопросов относительно дальнейшей позиции Вашингтона относительно войны в Украине.

Стоящий за звонком Трампа Путину: украинцев ошарашили заявлением о последствиях атаки 15 июня

Фото: из открытых источников

Политолог Петр Олещук предполагает , что во время этого разговора Кремль мог пытаться повлиять на Трампа, используя традиционную для Путина тактику сочетания лести и манипуляций.

"Я думаю, что не зря Путин вчера час "ездил по ушам" Трампа. Подозреваю, что час заняли не только поздравления с Днем рождения, но и очередные басни о том, что он всех побеждает", – сказал Олещук.

Дополнительное внимание привлекло и заявление российской стороны о возможном новом визите спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о попытке активизировать или даже перезапустить переговорный процесс в ближайшее время.

В то же время, Олещук скептически оценивает перспективы любой жесткой реакции Трампа на российские атаки против Украины. Эксперт убежден, что ожидать принципиальную позицию в отношении очередных обстрелов не стоит. Политолог считает, что российский лидер мог сознательно совмещать комплименты со скрытым давлением, пытаясь склонить Трампа к более жесткой позиции по отношению к Киеву. По его мнению, президент США и дальше может придерживаться привычной риторики, перекладывая ответственность за войну на Джо Байдена и делая заявления о возможных мирных договоренностях без конкретных шагов.

"Пустые люди – они как барабаны: стукнешь – издают звуки, но без всякого смысла или наполнения. Он не изменится и толку от его слов нет. Как показала война с Ираном, он потратил ресурсы, чтобы заключить худшую сделку, чем та, которую Обама достиг чисто дипломатией", – подчеркнул политолог.

Ранее "Комментарии" уже писали , что Международный валютный фонд и правительство Украины достигли предварительной договоренности по поводу очередного этапа финансовой поддержки, предусматривающего выделение почти 700 млн долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/rozmova-putina-trampa-yak-tse-mozhe-vplinuti-potentsiyni-peregovori_n3087947
Теги:

Новости

Все новости