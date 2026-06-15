Стоящий за звонком Трампа Путину: украинцев ошарашили заявлением о последствиях атаки 15 июня

Президент Украины Владимир Зеленский провел неожиданный телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. В ходе общения стороны договорились о личной встрече на полях саммита G7. В то же время, накануне американский президент почти час разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, что вызвало немало вопросов относительно дальнейшей позиции Вашингтона относительно войны в Украине.

Фото: из открытых источников

Политолог Петр Олещук предполагает , что во время этого разговора Кремль мог пытаться повлиять на Трампа, используя традиционную для Путина тактику сочетания лести и манипуляций.

"Я думаю, что не зря Путин вчера час "ездил по ушам" Трампа. Подозреваю, что час заняли не только поздравления с Днем рождения, но и очередные басни о том, что он всех побеждает", – сказал Олещук.

Дополнительное внимание привлекло и заявление российской стороны о возможном новом визите спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о попытке активизировать или даже перезапустить переговорный процесс в ближайшее время.

В то же время, Олещук скептически оценивает перспективы любой жесткой реакции Трампа на российские атаки против Украины. Эксперт убежден, что ожидать принципиальную позицию в отношении очередных обстрелов не стоит. Политолог считает, что российский лидер мог сознательно совмещать комплименты со скрытым давлением, пытаясь склонить Трампа к более жесткой позиции по отношению к Киеву. По его мнению, президент США и дальше может придерживаться привычной риторики, перекладывая ответственность за войну на Джо Байдена и делая заявления о возможных мирных договоренностях без конкретных шагов.

"Пустые люди – они как барабаны: стукнешь – издают звуки, но без всякого смысла или наполнения. Он не изменится и толку от его слов нет. Как показала война с Ираном, он потратил ресурсы, чтобы заключить худшую сделку, чем та, которую Обама достиг чисто дипломатией", – подчеркнул политолог.

Ранее "Комментарии" уже писали , что Международный валютный фонд и правительство Украины достигли предварительной договоренности по поводу очередного этапа финансовой поддержки, предусматривающего выделение почти 700 млн долларов.