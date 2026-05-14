Що Росія почала копіювати на фронті: "Мадяр" зробив насторожуючу заяву

РФ фактично переймає і масштабує українську модель Сил безпілотних систем. Про це під час інтерв’ю "УП" заявив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Роберт Мадяр Бровді. Фото: з відкритих джерел

За його словами, росіяни копіюють українські підходи й вибудовують власне дронове угруповання, інтегруючи більшість підрозділів БПЛА в єдину систему. Це посилює централізацію виробництва та управління і дозволяє швидше масштабувати бойове застосування, хоча не забезпечує повного дистанційного контролю над усіма безпілотниками на фронті.

Як приклад він навів ударні дрони "Молнія". Їхню вартість у РФ знизили до близько 1500 доларів, бойову частину збільшили до 10 кг, а загальне замовлення, за його даними, сягає 1,1 млн одиниць, що свідчить про перехід до масового серійного виробництва.

"Бригада на напрямку щодня отримує до 60 таких дронів. Їх настільки багато, що всі перехопити неможливо", — зазначив Бровді, описуючи ефект масштабування.

Окремо він звернув увагу на інтенсивність застосування "Шахедів" — до 300-400 щодоби. За його словами, це демонструє значні виробничі потужності РФ, відпрацьовану логістику та здатність підтримувати постійний тиск на українську систему ППО.

Також російські штурмові групи активно використовують переносні засоби радіоелектронної боротьби, розміщуючи їх безпосередньо на передовій. Це ускладнює роботу українських FPV-дронів і підвищує стійкість ворожих підрозділів під час атак.

