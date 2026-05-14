Что Россия начала копировать на фронте: "Мадьяр" сделал настораживающее заявление

РФ фактически перенимает и масштабирует украинскую модель сил беспилотных систем. Об этом во время интервью "УП" заявил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

По его словам, россияне копируют украинские подходы и выстраивают собственную дроновую группировку, интегрируя большинство подразделений БПЛА в единую систему. Это усиливает централизацию производства и управления и позволяет быстрее масштабировать боевое применение, хотя не обеспечивает полный дистанционный контроль над всеми беспилотниками на фронте.

В качестве примера он привел ударные дроны "Молния". Их стоимость в РФ снизили до около 1500 долларов, боевую часть увеличили до 10 кг, а общий заказ, по его данным, составляет 1,1 млн единиц, что свидетельствует о переходе к массовому серийному производству.

"Бригада на направлении каждый день получает до 60 таких дронов. Их так много, что все перехватить невозможно", — отметил Бровди, описывая эффект масштабирования.

Отдельно он обратил внимание на интенсивность применения "Шахедов" – до 300-400 суток. По его словам, это демонстрирует крупные производственные мощности РФ, отработанную логистику и способность поддерживать постоянное давление на украинскую систему ПВО.

Также русские штурмовые группы активно используют переносные средства радиоэлектронной борьбы, размещая их непосредственно на передовой. Это усложняет работу украинских FPV-дронов и повышает устойчивость вражеских подразделений во время атак.

