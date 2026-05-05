Що Путін зробив не так: причини масованих атак по території РФ

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що нинішні атаки безпілотників та ракет на військові об'єкти країни-агресора є закономірним результатом агресивної політики Кремля. За його словами, коріння сьогоднішніх подій сягає ще початку російського вторгнення в Україну.

Коментуючи удари по території РФ, Коваленко підкреслив, що нинішня ситуація — це прямий відголосок кроків, зроблених російським диктатором понад десять років тому.

"Росія перебуває під ударами дронів та ракет. Це — прямий результат рішень, які Володимир Путін ухвалив ще у 2014 році", — зазначив керівник ЦПД.

Експерт наголосив, що жодна агресивна дія не залишається без відповіді, а стратегічні прорахунки минулого тепер конвертуються у реальні наслідки для окупантів на їхній власній землі.

"Будь-який вчинок тягне за собою відповідальність. Кожна дія має свої наслідки", — резюмував офіцер.

Нагадаємо, останнім часом інтенсивність атак на російські нафтобази, склади боєприпасів та об'єкти ВПК суттєво зросла, що змушує ворога відтягувати додаткові засоби ППО з фронту для захисту власного тилу.

Портал "Коментарі" писав, що учора за даними профільних моніторингових ресурсів, зафіксовано безпрецедентну кількість повітряних цілей, що рухалися в бік центрального регіону Росії.

Ситуація розвивається стрімко: як зазначають очевидці та військові аналітики, "Більше 200 дронів прямо зараз полетіли до Москви". Оприлюднені мапи польоту демонструють щільні вектори руху апаратів, що перетинають кордон та пролітають через Брянську, Калузьку та Смоленську області, концентруючись навколо столиці РФ.

Проте вже за зведеннями окупантів виявилося, що дронів було втричі більше.