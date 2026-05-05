Что Путин сделал не так: причины массированных атак по территории РФ

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что нынешние атаки беспилотников и ракет на военные объекты страны-агрессора являются закономерным результатом агрессивной политики Кремля. По его словам, корни сегодняшних событий уходят еще в начало российского вторжения в Украину.

Владимир Путин

Комментируя удары по территории РФ, Коваленко подчеркнул, что нынешняя ситуация — это прямой отголосок шагов, сделанных российским диктатором более десяти лет назад.

"Россия находится под ударами дронов и ракет. Это прямой результат решений, которые Владимир Путин принял еще в 2014 году", — отметил руководитель ЦПД.

Эксперт подчеркнул, что никакое агрессивное действие не остается без ответа, а стратегические просчеты прошлого теперь конвертируются в реальные последствия для окупантов на их собственной земле.

"Любой поступок влечет ответственность. У каждого действия свои последствия", — резюмировал офицер.

Напомним, в последнее время интенсивность атак на российские нефтебазы, склады боеприпасов и объекты ВПК существенно возросла, что вынуждает врага оттягивать дополнительные средства ПВО с фронта для защиты собственного тыла.

Портал "Комментарии" писал , что вчера по данным профильных мониторинговых ресурсов, зафиксировано беспрецедентное количество воздушных целей, двигавшихся в сторону центрального региона России.

Ситуация развивается стремительно: как отмечают очевидцы и военные аналитики, "Более 200 дронов прямо сейчас улетели в Москву". Обнародованные карты полета демонстрируют плотные векторы движения аппаратов, пересекающих границу и пролетающих через Брянскую, Калужскую и Смоленскую области, концентрируясь вокруг столицы РФ.

Однако уже по сводкам оккупантов оказалось, что дронов было втрое больше.