Что Путин сделал не так: причины массированных атак по территории РФ

Недилько Ксения
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что нынешние атаки беспилотников и ракет на военные объекты страны-агрессора являются закономерным результатом агрессивной политики Кремля. По его словам, корни сегодняшних событий уходят еще в начало российского вторжения в Украину.
Комментируя удары по территории РФ, Коваленко подчеркнул, что нынешняя ситуация — это прямой отголосок шагов, сделанных российским диктатором более десяти лет назад.
Эксперт подчеркнул, что никакое агрессивное действие не остается без ответа, а стратегические просчеты прошлого теперь конвертируются в реальные последствия для окупантов на их собственной земле.
Напомним, в последнее время интенсивность атак на российские нефтебазы, склады боеприпасов и объекты ВПК существенно возросла, что вынуждает врага оттягивать дополнительные средства ПВО с фронта для защиты собственного тыла.
Портал "Комментарии" писал , что вчера по данным профильных мониторинговых ресурсов, зафиксировано беспрецедентное количество воздушных целей, двигавшихся в сторону центрального региона России.
Ситуация развивается стремительно: как отмечают очевидцы и военные аналитики, "Более 200 дронов прямо сейчас улетели в Москву". Обнародованные карты полета демонстрируют плотные векторы движения аппаратов, пересекающих границу и пролетающих через Брянскую, Калужскую и Смоленскую области, концентрируясь вокруг столицы РФ.
Однако уже по сводкам оккупантов оказалось, что дронов было втрое больше.