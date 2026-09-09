Що Путін відповів посланцям Трампа: які тепер цілі РФ в Україні

Остання дипломатична поїздка представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера одночасно до Москви та Києва стала важливим символічним кроком, проте не принесла очевидного прориву. Про це пише Atlantic Council.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський вже виступив за новий візит американських представників до Києва. За його словами, затягувати переговорний процес не можна, а повторна зустріч могла зберегти досягнуту динаміку.

Український лідер позитивно оцінив частину пропозицій Віткоффа та Кушнера, назвавши деякі з них вартими уваги. Серед обговорюваних ідей – можливі заходи щодо зниження інтенсивності ударів по енергетиці та забезпечення стабільності зернових постачань.

При цьому Зеленський попередив: війна може тривати й у 2027 році. Тому Київ розраховує на додаткову підтримку союзників упродовж зими. Серед пріоритетів – ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot та збільшення постачання енергоресурсів, у тому числі американського ЗПГ.

У Москві переговори пройшли зовсім в іншому ключі. Радник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін продовжує розраховувати на досягнення російських військових цілей та вважає ситуацію на фронті сприятливою для Москви. Російський лідер також знову зажадав усунути звані "корінні причини конфлікту".

Саме це формулювання викликає найбільші побоювання у Києва та його партнерів. Під нею Москва раніше мала на увазі не лише територіальні вимоги, а й обмеження для української армії, відмову України від міжнародних спілок, зміну її мовної та релігійної політики.

У пропозиціях Кремля, озвучених раніше, фігурували також вимоги переглянути українську історичну політику та обмежити діяльність низки політичних сил. Критики Москви вважають, що реалізація таких умов фактично позбавила б Україну можливості самостійно визначати власне майбутнє.

Таким чином, дипломатична активність Вашингтона триває, але сторони поки що дивляться на кінцеву мету принципово по-різному. Для Києва йдеться про припинення війни зі збереженням суверенітету, тоді як вимоги Кремля значно ширші за територіальне питання.

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