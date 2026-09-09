Что Путин ответил посланникам Трампа: какие теперь цели РФ в Украине

Последняя дипломатическая поездка представителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера одновременно в Москву и Киев стала важным символическим шагом, однако не принесла очевидного прорыва. Об этом пишет Atlantic Council.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уже выступил за новый визит американских представителей в Киев. По его словам, затягивать переговорный процесс нельзя, а повторная встреча могла бы сохранить достигнутую динамику.

Украинский лидер положительно оценил часть предложений Уиткоффа и Кушнера, назвав некоторые из них достойными внимания. Среди обсуждаемых идей – возможные меры по снижению интенсивности ударов по энергетике и обеспечение стабильности зерновых поставок.

При этом Зеленский предупредил: война вполне может продолжиться и в 2027 году. Поэтому Киев рассчитывает на дополнительную поддержку союзников в течение зимы. Среди приоритетов – ракеты-перехватчики для комплексов Patriot и увеличение поставок энергоресурсов, в том числе американского СПГ.

В Москве переговоры прошли в совершенно ином ключе. Советник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин продолжает рассчитывать на достижение российских военных целей и считает ситуацию на фронте благоприятной для Москвы. Российский лидер также вновь потребовал устранить так называемые "коренные причины конфликта".

Именно эта формулировка вызывает наибольшие опасения у Киева и его партнеров. Под ней Москва ранее подразумевала не только территориальные требования, но и ограничения для украинской армии, отказ Украины от международных союзов, изменение ее языковой и религиозной политики.

В предложениях Кремля, озвученных ранее, фигурировали также требования пересмотреть украинскую историческую политику и ограничить деятельность ряда политических сил. Критики Москвы считают, что реализация подобных условий фактически лишила бы Украину возможности самостоятельно определять собственное будущее.

Таким образом, дипломатическая активность Вашингтона продолжается, но стороны пока смотрят на конечную цель принципиально по-разному. Для Киева речь идет о прекращении войны с сохранением суверенитета, тогда как требования Кремля значительно шире территориального вопроса.

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