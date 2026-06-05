Рішення кремлівського правителя Володимира Путіна розпочати війну проти України, на думку експертів, пояснюється не лише імперськими амбіціями, а й глибоким неприйняттям демократії та недовірою до суспільств, де влада формується через політичну конкуренцію та вибори. Про це в статті для The Moscow Times пише доктор економічних наук Владислав Іноземцев.

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Він зазначає, що Путін і його оточення фактично не мали досвіду справжньої демократичної боротьби за владу, де результат визначається реальним змаганням.

Експерт вважає, що з часом неприязнь до демократичних механізмів переросла у недовіру до держав, для яких вибори та змінюваність влади є основою політичної системи.

"Ненависть до демократії як такої, цілком імовірно, наклалася в його свідомості на недовіру і неприязнь і до тих країн, які з нею звикли і сприймали самоврядування та конкуренцію як елемент своєї ідентичності", — зазначає Іноземцев.

Особливе місце у цій логіці, за його словами, займає Україна.

"Україна не могла не стати своєрідною головною фобією Путіна", — пише він, пояснюючи це її європейським вибором та відмовою від контролю Москви.

На думку автора, війна Росії спрямована не лише на геополітичний вплив, а й проти суспільства, яке обрало європейську демократію.

"Війна… — це війна проти суспільства, яке зробило вибір на користь європейської демократії", — підкреслює Іноземцев.

Він додає, що заперечення демократії стало ключовою рисою політичної системи Кремля, однак спроби зупинити історичні зміни приречені на невдачу.

Портал "Коментарі" раніше писав, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков різко відреагував на дії українських спортсменок, які вирішили ігнорувати національні символи країни-агресорки. Йдеться про гімнасток Софію Країнську та Варвару Чубарову, які під час юніорського чемпіонату Європи закрили обличчя руками та вдягли навушники, коли лунали гімни Росії та Білорусі.