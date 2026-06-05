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Что на самом деле заставило Путина начать войну в Украине: раскрыта правда о страшной фобии диктатора

Неприятие Путиным демократии превратилось в недоверие странам с выборными и конкурентными властными системами

5 июня 2026, 17:05
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Клименко Елена

Решение кремлевского правителя Владимира Путина начать войну против Украины, по мнению экспертов, объясняется не только имперскими амбициями, но и глубоким неприятием демократии и недоверием к обществам, где власть формируется из-за политической конкуренции и выборов. Об этом в статье The Moscow Times пишет доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Что на самом деле заставило Путина начать войну в Украине: раскрыта правда о страшной фобии диктатора

Фото: из открытых источников

Он отмечает, что Путин и его окружение фактически не имели опыта настоящей демократической борьбы за власть, где результат определяется реальным состязанием.

Эксперт считает, что со временем неприязнь к демократическим механизмам переросла в недоверие к государствам, для которых выборы и сменяемость власти являются основой политической системы.

"Ненависть к демократии как таковой, по всей вероятности, наложилась в его сознании на недоверие и неприязнь и к тем странам, которые с ней привыкли и воспринимали самоуправление и конкуренцию как элемент своей идентичности", — отмечает Иноземцев.

Особое место в этой логике, по его словам, занимает Украина.

"Украина не могла не стать своеобразной главной фобией Путина", — пишет он, объясняя это ее европейским выбором и отказом от контроля Москвы.

По мнению автора, война России направлена не только на геополитическое влияние, но и против общества, избравшего европейскую демократию.  

"Война… – это война против общества, которое сделало выбор в пользу европейской демократии", – подчеркивает Иноземцев.

Он добавляет, что отрицание демократии стало ключевой чертой политической системы Кремля, однако попытки остановить исторические изменения обречены на неудачу.

Портал "Комментарии" ранее писал , что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков резко отреагировал на действия украинских спортсменок, решивших игнорировать национальные символы страны-агрессорки. Речь идет о гимнастках Софии Странской и Варваре Чубаровой, которые во время юниорского чемпионата Европы закрыли лицо руками и надели наушники, когда звучали гимны России и Беларуси.



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Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/06/03/putem-putina-a197060
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