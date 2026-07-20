Що насправді стоїть за страшними атаками по Києву та Одесі: розкрито страшний інсайд про план Кремля

Від початку липня Одеса та Одеська область зазнали наймасштабніших російських обстрілів із початку повномасштабної війни. За оцінкою військового експерта Олександра Коваленка, лише за останні два тижні окупанти випустили по регіону понад 120 ракет різних типів і більш як 300 ударних безпілотників. На його думку, нинішня інтенсивність атак свідчить про зміну тактики Кремля та використання накопичених запасів озброєння.

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"Попередньо, з 6 липня російські окупаційні війська запустили по Одесі та області понад 120 ракет і понад 300 дронів-камікадзе. Це найінтенсивніший терор у регіоні з 2022 року", – зазначив Коваленко.

Експерт звернув увагу, що під час ударів Росія застосовує широкий спектр озброєння, зокрема ракети Х-59/69, Х-31П, П-800 "Онікс", балістичні 9М723, а також ударні безпілотники Shahed-136, Shahed-238 і так звані "ерзац-ракети" "Бандероль". За його словами, найбільш масована атака сталася 19 липня, коли менш ніж за годину ворог випустив близько двадцяти ракетних засобів ураження.

Окремо Коваленко наголосив на різкому збільшенні застосування балістичного озброєння. За його словами, вже зараз липень став рекордним місяцем за кількістю таких ударів.

"Станом на сьогодні вже застосовано 101 балістичний засіб ураження без урахування "Цирконів", "Оніксів" та інших типів ракет", – підкреслив військовий експерт.

На думку Коваленка, настільки високий темп атак навряд чи можна пояснити лише поточним виробництвом ракет. Він вважає, що Росіяактивно витрачає накопичені раніше запаси боєприпасів.

"Такий масштаб терору забезпечується не стільки виробничими можливостями, скільки використанням накопичених запасів. Якщо раніше простежувалося більш раціональне застосування ракет, то зараз ми бачимо їхнє надзвичайно інтенсивне витрачання", – пояснив він.

Експерт пов'язує таку ескалацію одразу з кількома чинниками. Серед них – невдачі російської армії на фронті, складна ситуація для окупантів на південному напрямку та неспроможність Кремля захистити власну територію від українських ударів.

"Причин такої інтенсифікації багато – від провалів на фронті до неможливості захистити саму Росію від українських атак. Це масштабування терору через безсилля", – підсумував Олександр Коваленко.

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