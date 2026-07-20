Что на самом деле стоит за страшными атаками по Киеву и Одессе: раскрыт страшный инсайд о плане Кремля

С начала июля Одесса и Одесская область подверглись самым масштабным российским обстрелам с начала полномасштабной войны. По оценке военного эксперта Александра Коваленко, только за последние две недели оккупанты выпустили по региону более 120 ракет разных типов и более 300 ударных беспилотников. По его мнению, нынешняя интенсивность атак свидетельствует об изменении тактики Кремля и использовании накопленных запасов вооружения.

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"Предварительно, с 6 июля российские оккупационные войска запустили по Одессе и области более 120 ракет и свыше 300 дронов-камикадзе. Это самый интенсивный террор в регионе с 2022 года", — отметил Коваленко.

Эксперт обратил внимание, что во время ударов Россия применяет широкий спектр вооружений, в том числе ракеты Х-59/69, Х-31П, П-800 "Оникс", баллистические 9М723, а также ударные беспилотники Shahed-136, Shahed-238 и так называемые "эрзац-ракеты". По его словам, наиболее массированная атака произошла 19 июля, когда менее чем через час враг выпустил около двадцати ракетных средств поражения.

Отдельно Коваленко отметил резкое увеличение применения баллистического вооружения. По его словам, уже сейчас июль стал рекордным месяцем по числу таких ударов.

"По состоянию на сегодняшний день уже применено 101 баллистическое средство поражения без учета "Цирконов", "Ониксов" и других типов ракет", — подчеркнул военный эксперт.

По мнению Коваленко, столь высокий темп атак вряд ли объясним лишь текущим производством ракет. Он считает, что Россия активно тратит накопленные ранее запасы боеприпасов.

"Такой масштаб террора обеспечивается не столько производственными возможностями, сколько использованием накопленных запасов. Если раньше наблюдалось более рациональное применение ракет, то сейчас мы видим их чрезвычайно интенсивное расходование", – пояснил он.

Эксперт связывает такую эскалацию сразу с несколькими факторами. Среди них – неудачи российской армии на фронте, сложная ситуация для окупантов на южном направлении и неспособность Кремля защитить собственную территорию от украинских ударов.

"Причин такой интенсификации много – от провалов на фронте до невозможности защитить саму Россию от украинских атак. Это масштабирование террора из-за бессилия", – подытожил Александр Коваленко.

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