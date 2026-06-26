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Що може остаточно обвалити владу Путіна: у США зробили резонансну заяву

Росія витрачає до 50% держбюджету на війну та щомісяця втрачає до 35 тисяч військових, що дедалі сильніше підриває внутрішню стабільність країни

26 червня 2026, 00:55
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Клименко Елена

Режим російського диктатора Володимира Путіна може опинитися під загрозою, якщо Росія втратить можливість утримувати тимчасово окупований Крим у військовому та логістичному плані. Таку оцінку у колонці для The Hill дали американські експерти з національної безпеки Марк Тот і полковник у відставці Джонатан Світ.

Що може остаточно обвалити владу Путіна: у США зробили резонансну заяву

Фото: з відкритих джерел

Автори нагадують, що ще під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина стало очевидно: Росія не здатна досягти перемоги над Україною у звичайній війні. Якщо на той момент російські втрати оцінювалися у понад 223 тисячі вбитих і поранених, то до червня 2026 року вони, за оцінками аналітиків, наблизилися до 1,4 мільйона осіб.

На думку експертів, Кремль змушений витрачати до половини державного бюджету на війну, водночас щомісяця втрачаючи близько 35 тисяч військових. Такий рівень витрат і втрат дедалі більше послаблює стійкість російської держави. Ознаки проблем, зазначають вони, визнають навіть російські пропагандисти, які говорять про нестачу коштів на захист стратегічних об'єктів.

Тот і Світ вважають, що Україна послідовно реалізує кампанію зі зниження військового потенціалу Росії в окупованому Криму. Починаючи з ударів по порту Бердянська та крейсеру "Москва", українські сили змусили Росію перенести штаб Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська. Згодом атаки по авіабазах, складах, системах ППО, кораблях і Керченському мосту суттєво ускладнили забезпечення окупаційного угруповання.

За оцінкою аналітиків, у 2025–2026 роках Україна посилила вогневий контроль над ключовими військовими та логістичними об'єктами півострова. Регулярні удари по енергетичній інфраструктурі, паливних базах і транспортних маршрутах значно обмежили можливості російських військ.

Експерти підтримують позицію колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі генерала Бена Ходжеса, який називає Крим ключовим театром війни. На їхню думку, для стратегічної перемоги Україні необов'язково негайно повертати півострів під свій контроль — достатньо зробити його непридатним для використання російською армією. Якщо це станеться, втрата Криму може стати для Кремля не лише військовою, а й політичною поразкою, що поставить під сумнів майбутнє режиму Володимира Путіна.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив про зміну підходу Сполучених Штатів до війни, яку Росія веде проти України. Відповідну заяву він зробив 25 червня під час 36-го франко-італійського саміту, що проходив у французькому місті Антіб.



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