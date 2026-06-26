Что может окончательно обрушить власти Путина: в США сделали резонансное заявление

Режим российского диктатора Владимира Путина может оказаться под угрозой, если Россия лишится возможности удерживать временно оккупированный Крым в военном и логистическом плане. Такую оценку в колонке для The Hill дали американские эксперты по национальной безопасности Марк Тот и полковник в отставке Джонатан Мир.

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Авторы напоминают, что еще во время мятежа главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина стало очевидно: Россия не способна достичь победы над Украиной в обычной войне. Если на тот момент российские потери оценивались более чем в 223 тысячи убитых и раненых, то к июню 2026 года они, по оценкам аналитиков, приблизились к 1,4 миллиону человек.

По мнению экспертов, Кремль вынужден тратить до половины государственного бюджета на войну, в то же время ежемесячно теряя около 35 тысяч военных. Таковой уровень издержек и утрат все больше ослабляет устойчивость русского страны. Признаки проблем, отмечают они, признают даже российские пропагандисты, которые говорят о нехватке средств для защиты стратегических объектов.

Тот и Мир полагают, что Украина последовательно реализует кампанию по снижению военного потенциала России в оккупированном Крыму. Начиная с ударов по порту Бердянска и крейсеру "Москва", украинские силы заставили Россию перенести штаб Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Впоследствии атаки по авиабазам, составам, системам ПВО, кораблям и Керченскому мосту существенно усложнили обеспечение оккупационной группировки.

По оценке аналитиков, в 2025-2026 годах Украина усилила огневой контроль над ключевыми военными и логистическими объектами полуострова. Регулярные удары по энергетической инфраструктуре, топливным базам и транспортным маршрутам значительно ограничили возможности российских войск.

Эксперты поддерживают позицию бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который называет Крым ключевым театром войны. По их мнению, для стратегической победы Украине необязательно немедленно возвращать полуостров под свой контроль достаточно сделать его непригодным для использования российской армией. Если это произойдет, потеря Крыма может стать для Кремля не только военным, но и политическим поражением, которое подвергнет сомнению будущее режима Владимира Путина.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об изменении подхода Соединенных Штатов к войне, которую Россия ведет против Украины. Соответствующее заявление он сделал 25 июня во время 36-го франко-итальянского саммита, проходившего во французском Антибе.