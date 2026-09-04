Що готує Пуітн для українців взимку: у Зеленського нажахали терміновим повідомленням

Українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих проблем з електропостачанням узимку та подбати про резервні джерела живлення. З такою рекомендацією виступив фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник президента України.

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За його словами, майбутня зима може виявитися складною, тому необхідне обладнання краще придбати завчасно, не чекаючи можливого ажіотажу та зростання цін. Серед речей, які можуть знадобитися під час тривалих відключень електроенергії, він назвав генератори, повербанки та портативні зарядні станції на кшталт EcoFlow.

Флеш звернув увагу, що частину обладнання можна замовити безпосередньо з Китаю, однак у такому випадку потрібно враховувати кількатижневий термін доставки. Тому відкладати підготовку до початку холодів, на його думку, не варто.

Окремо експерт рекомендував тим, хто користується генераторами, подбати про невеликий резерв пального — близько 10 літрів. Йдеться не про очікування дефіциту бензину чи дизельного пального, а про можливий різкий попит одразу після масштабного відключення електроенергії.

"Пальне в нас буде — питання лише в тому першому дні, коли всі одночасно поїдуть закуповуватися", — пояснив Флеш.

Таким чином, головна рекомендація полягає у завчасній підготовці до можливих перебоїв: зарядні станції та повербанки варто перевірити, генератори — обслужити, а необхідний мінімальний запас пального підготувати з дотриманням правил пожежної безпеки.

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