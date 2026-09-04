Что готовит Пуитн для украинцев зимой: у Зеленского напугали срочным сообщением

Украинцам следует заранее подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением зимой и позаботиться о резервных источниках питания. С такой рекомендацией выступил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, советник президента Украины.

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По его словам, предстоящая зима может оказаться сложной, поэтому необходимое оборудование лучше приобрести раньше времени, не дожидаясь возможного ажиотажа и роста цен. Среди вещей, которые могут понадобиться во время длительных отключений электроэнергии, он назвал генераторы, повербанки и портативные зарядные станции типа EcoFlow.

Флеш обратил внимание, что часть оборудования можно заказать непосредственно из Китая, однако в таком случае нужно учитывать недельный срок доставки. Поэтому откладывать подготовку к началу холодов, по его мнению, не стоит.

Отдельно эксперт рекомендовал тем, кто пользуется генераторами, позаботиться о небольшом резерве горючего — около 10 литров. Речь идет не об ожидании дефицита бензина или дизельного горючего, а о возможном резком спросе сразу после масштабного отключения электроэнергии.

"Горючее у нас будет — вопрос только в том первом дне, когда все одновременно поедут закупаться", — объяснил Флэш.

Таким образом, главная рекомендация заключается в предварительной подготовке к возможным перебоям: зарядные станции и повербанки следует проверить, генераторы — обслужить, а необходимый минимальный запас горючего подготовить с соблюдением правил пожарной безопасности.

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