Що буде з Україною після перемоги у війні: озвучено несподіваний прогноз про страшні часи

Перемогу України у війні не варто вимірювати лише поверненням територій. Не менш важливими є довгострокова безпека держави, незворотність європейського курсу та створення потужної системи стримування Росії. Таку думку висловив дипломат Валерій Чалий, коментуючи можливі сценарії завершення війни.

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За його словами, Україна фактично не має альтернативи боротьбі, адже Росія продовжує ставити за мету знищення української державності.

"Перемога – це не поразка. Ворог вимагає фактично знищення країни й народу, тому іншого вибору, ніж відстоювати свої позиції, немає", – наголосив Чалий.

Дипломат зазначив, що можливі майбутні переговори повинні базуватися на чітких принципах міжнародного права. Насамперед, за його словами, жодна окупована українська територія не може бути юридично визнана російською.

"Перший ключовий маркер – це невизнання будь-якої анексії українських територій. Тимчасова окупація не означає законності таких дій", – пояснив він.

Другим обов'язковим елементом майбутньої мирної моделі Чалий назвав надійні гарантії безпеки. Він переконаний, що Україна повинна отримати такий рівень захисту, який не дозволить Росії через кілька років знову розпочати агресію.

На його думку, важливо не лише підписати міжнародні угоди, а й створити власну систему стримування. Йдеться про розвиток українського ракетного потенціалу, сучасного озброєння та поглиблення інтеграції до європейських і євроатлантичних структур.

"Відчуття безпеки має базуватися на власних сильних можливостях, системі стримування, сучасному озброєнні та членстві в європейських і євроатлантичних структурах", – підкреслив дипломат.

Чалий також наголосив, що після завершення війни Україна має зосередитися на побудові справедливого суспільства, де ветерани та їхні родини отримають належну підтримку й повагу.

На його переконання, справжня перемога означатиме не лише завершення бойових дій, а й створення держави, здатної гарантувати своїм громадянам безпеку, розвиток і впевненість у майбутньому. Саме це, вважає дипломат, стане найкращою відповіддю на російську агресію та фундаментом для довготривалого миру.

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