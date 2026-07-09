Что будет с Украиной после победы в войне: озвучен неожиданный прогноз о страшных временах

Победу Украины в войне не следует измерять только возвращением территорий. Не менее важны долгосрочная безопасность государства, необратимость европейского курса и создание мощной системы сдерживания России. Такое мнение высказал дипломат Валерий Чалый, комментируя возможные сценарии завершения войны.

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По его словам, у Украины фактически нет альтернативы борьбе, ведь Россия продолжает ставить целью уничтожение украинской государственности.

"Победа – это не поражение. Враг требует фактически уничтожения страны и народа, поэтому иного выбора, чем отстаивать свои позиции, нет", – подчеркнул Чалый.

Дипломат отметил, что предстоящие переговоры должны базироваться на четких принципах международного права. В первую очередь, по его словам, ни одна оккупированная украинская территория не может быть юридически признана российской.

"Первый ключевой маркер – это непризнание какой-либо аннексии украинских территорий. Временная оккупация не означает законности таких действий", – пояснил он.

Вторым обязательным элементом будущей мирной модели Чалый назвал надежные гарантии безопасности. Он убежден, что Украина должна получить такой уровень защиты, который не позволит России через несколько лет снова начать агрессию.

По его мнению, важно не только подписать международные соглашения, но создать собственную систему сдерживания. Речь идет о развитии украинского ракетного потенциала, современного вооружения и углубления интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

"Ощущение безопасности должно основываться на собственных сильных возможностях, системе сдерживания, современном вооружении и членстве в европейских и евроатлантических структурах", – подчеркнул дипломат.

Чалый также отметил, что после завершения войны Украина должна сосредоточиться на построении справедливого общества, где ветераны и их семьи получат необходимую поддержку и уважение.

По его убеждению, настоящая победа будет означать не только завершение боевых действий, но и создание государства, способного обеспечить своим гражданам безопасность, развитие и уверенность в будущем. Именно это, считает дипломат, станет лучшим ответом на российскую агрессию и фундаментом долгосрочного мира.

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