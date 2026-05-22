Що буде з Україно.ю після візиту Путіна до Китаю: експерт приголомшив прогнозом

Політолог Володимир Фесенко проаналізував, чи може змінитися перебіг війни в Україні після нещодавнього візиту російського керівника Володимира Путіна до Китаю та які реальні наслідки цього дипломатичного кроку.

Експерт наголошує, що сам факт поїздки не означає зміни у веденні війни з боку Кремля. За його словами, Путін продовжує війну в Україні і без Сі Цзіньпіна. Сенс візиту був зовсім в іншому — це демонстрація насамперед Трампу та американцям, що між Китаєм і Росією зберігається стратегічний союз. Це основна мета для Китаю, демонстрація того, що Китай зараз визначає баланс світових сил.

Фесенко також звертає увагу, що Пекін наразі не претендує на повне глобальне домінування, але активно демонструє свій вплив.

"Безумовно, Китай ще не домінує у світі і тривалий час, думаю, ще не буде домінувати. Зараз він демонструє, що приїжджають до них і домовляються з ними…", — пояснює він, додаючи, що візит Путіна після контактів США мав показати неможливість відриву РФ від КНР.

Окремо політолог зазначає, що економічні інтереси Росії також відіграють ключову роль. Москва зацікавлена у розширенні співпраці з Пекіном, зокрема в енергетичній сфері, однак домовленості щодо нових масштабних проєктів, за його словами, поки не досягнуті: Китай займає жорстку позицію та вимагає вигідніших цін на ресурси.

Оцінюючи загальну позицію КНР, експерт підкреслює її прагматизм.

"Але особливого бажання зупинити цю війну Китай теж не демонструє… Їм, радше, байдуже, не принципово", — каже він, пояснюючи, що Пекін уникає дій, які могли б посилити США або змінити баланс сил на користь Заходу.

Щодо можливих змін у війні, Фесенко припускає появу "вікна можливостей" восени. Воно може відкритися у разі стабілізації фронту та виснаження наступального потенціалу Росії.

"Я вважаю, що наступне „вікно можливостей“ для реального, а не формального відновлення переговорного процесу буде восени", — підсумовує він.

