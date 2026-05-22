Что будет с Украиной после визита Путина в Китай: эксперт ошеломил прогнозом

Политолог Владимир Фесенко проанализировал, может ли измениться ход войны в Украине после недавнего визита российского руководителя Владимира Путина в Китай и каковы реальные последствия этого дипломатического шага.

Эксперт отмечает, что сам факт поездки не означает изменения в ведении войны со стороны Кремля. По его словам, Путин продолжает войну в Украине и без Си Цзиньпина. Смысл визита был совсем в другом — это демонстрация прежде всего Трампа и американцев, что между Китаем и Россией сохраняется стратегический союз. Это основная цель Китая, демонстрация того, что Китай сейчас определяет баланс мировых сил.

Фесенко также обращает внимание, что Пекин не претендует на полное глобальное доминирование, но активно демонстрирует свое влияние.

"Безусловно, Китай еще не доминирует в мире и долгое время, думаю, еще не будет доминировать. Сейчас он демонстрирует, что приезжают к ним и договариваются с ними…", — объясняет он, добавляя, что визит Путина после контактов США должен был показать невозможность отрыва РФ от КНР.

Отдельно политолог отмечает, что экономические интересы России также играют ключевую роль. Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Пекином, в частности в энергетической сфере, однако договоренности о новых масштабных проектах, по его словам, пока не достигнуты: Китай занимает жесткую позицию и требует более выгодных цен на ресурсы.

Оценивая общую позицию КНР, эксперт подчеркивает ее прагматизм.

"Но особого желания остановить эту войну Китай тоже не демонстрирует… Им, скорее, безразлично, не принципиально", — говорит он, объясняя, что Пекин избегает действий, которые могли бы усилить США или изменить баланс сил в пользу Запада.

Относительно возможных изменений в войне Фесенко предполагает появление "окна возможностей" осенью. Оно может открыться при стабилизации фронта и истощении наступательного потенциала России.

"Я считаю, что следующее "окно возможностей" для реального, а не формального возобновления переговорного процесса будет осенью", — заключает он.

